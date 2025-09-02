Сім’я президента США Дональда Трампа заробила понад $5 млрд після того, як їхня криптовалютна компанія World Liberty Financial у понеділок запустила торги власним токеном WLFI. Це стало найбільшим фінансовим успіхом родини з моменту інавгурації Трампа, пише WSJ .

Деталі

WLFI торгується близько $0,24, що принесло прибуток на 1400% раннім інвесторам, які купили за $0,015. З циркулюючою пропозицією в понад 24,6 млрд токенів, ринкова капіталізація перевищила $5,7 млрд при повністю розведеній оцінці в $23,4 млрд.

Трампи контролюють близько чверті від усіх токенів WLFI. Хоча їхні активи поки «заморожені» і не можуть бути продані, вихід на біржі встановив реальну ринкову оцінку їхніх володінь, яка перевищила вартість традиційного майнового портфеля родини, зазначило видання.

Компанія World Liberty, створена за участю синів президента та самого Трампа як «почесного співзасновника», позиціонує WLFI як не просто спекулятивну криптовалюту, а як «токен управління» нової цифрової економіки.

Водночас критики вбачають у проєкті ризики політичного впливу та можливий конфлікт інтересів, адже його підтримка частково залежить від партнерів, що мають власні інтереси у Білому домі.

Контекст

Криптовалюта WLFI з’явилася на ринку після того, як World Liberty цього літа придбала публічну компанію та залучила $750 млн від інвесторів. Раніше токени продавалися приватно по 1,5 цента, тож нова ціна дала першим інвесторам шанс на значні прибутки. Паралельно родина Трампа контролює й інші цифрові активи, зокрема мемкоїн $Trump та частку у Trump Media, які також оцінюються у мільярди доларів.

Сам Трамп просуває законодавство, яке легалізує криптовалюти, зокрема стейблкоїни, та забороняє державну цифрову валюту, аргументуючи це захистом від надмірного контролю. Ці дії викликали ажіотаж на ринку, сприяючи зростанню біткойна та альткоїнів, хоча деякі експерти бачать ризики для фінансової стабільності.

Нове керівництво SEC закрило частину гучних справ проти Coinbase і Binance, розпочатих за попередньої адміністрації.