Схема на 129 млн грн на восстановлении Днепропетровщины. НАБУ и САП заявили о задержании местного бизнесмена

НАБУ и САП заявили о разоблачении четырех человек, которые якобы образовали организованную преступную группировку и завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщает пресс-служба НАБУ 22 января. По данным Центра противодействия коррупции, среди разыскиваемых бизнесмен Леонид Дубинский.

Ключевые факты

По версии следствия, в 2022–2023 годах члены группы якобы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.

Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.

Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера якобы через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем в три раза цене.

По оценке следователей, в результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которыми участники преступления якобы завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Инфографика: НАБУ, САП

Членам группы сообщили о подозрении, организатор группы задержан.

По данным ЦБК, антикоррупционные органы сообщили о подозрении бизнесмену Леониду Дубинскому, который вместе с братом Владимиром находится в розыске ФБР за мошенничество с недвижимостью в Калифорнии. Также брат Дубинского упоминался в расследовании коррупции на ремонте дорог на Днепропетровщине. Он имел отношение к фирме «Стройинвест Инжиниринг», которая напрямую связана с экс-руководителем ОВА Валентином Резниченко.

Контекст

В ноябре 2022 года журналисты «Схем» опубликовали расследование о том, что «Стройинвест Инжиниринг», освоившая уже 1,5 млрд грн на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с тогдашним руководителем ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Половина компании была записана на профессиональную спортсменку, тренера по пауэрлифтингу в Днепре Яну Хланту. По информации «Схем», она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигалась на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме.

В декабре 2022 года НАБУ проводила обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с Большим строительством, среди которых был и Резниченко.