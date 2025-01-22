Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Схема на 129 млн грн на восстановлении Днепропетровщины. НАБУ и САП заявили о задержании местного бизнесмена

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

НАБУ и САП заявили о разоблачении четырех человек, которые якобы образовали организованную преступную группировку и завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщает пресс-служба НАБУ 22 января. По данным Центра противодействия коррупции, среди разыскиваемых бизнесмен Леонид Дубинский.

Ключевые факты

  • По версии следствия, в 2022–2023 годах члены группы якобы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.
  • Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.
  • Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера якобы через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем в три раза цене.
  • По оценке следователей, в результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которыми участники преступления якобы завладели и распорядились по собственному усмотрению.
Схема на 129 млн грн на восстановлении Днепропетровщины. НАБУ и САП заявили о задержании местного бизнесмена /Фото 1

Инфографика: НАБУ, САП

Контекст

В ноябре 2022 года журналисты «Схем» опубликовали расследование о том, что «Стройинвест Инжиниринг», освоившая уже 1,5 млрд грн на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с тогдашним руководителем ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Половина компании была записана на профессиональную спортсменку, тренера по пауэрлифтингу в Днепре Яну Хланту. По информации «Схем», она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигалась на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме.

В декабре 2022 года НАБУ проводила обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с Большим строительством, среди которых был и Резниченко.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине