Схема на 129 млн грн на відновленні Дніпропетровщини. НАБУ та САП заявили про затримання місцевого бізнесмена 

НАБУ і САП заявили про викриття чотирьох осіб, які начебто утворили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області, повідомляє пресслужба НАБУ 22 січня. За даними Центру протидії корупції, серед затриманих бізнесмен Леонід Дубинський, якого розшукує ФБР.

Ключові факти

За версією слідства, у 2022–2023 роках члени групи нібито домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.

Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж перебуває у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.

Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку «переможець» тендеру нібито через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною.

За оцінкою слідчих, унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн, якими учасники злочину начебто заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Інфографіка: НАБУ, САП

Членам групи повідомили про підозру, організатора групи затримали.

За даними ЦПК, антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Леоніду Дубинському, який разом з братом Володимиром перебуває у розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії. Також брат Дубинського згадувався у розслідуванні про корупцію на ремонті доріг на Дніпропетровщині. Він мав відношення до фірми «Будінвест Інжиніринг», яка напряму пов’язана з екскерівником ОВА Валентином Резніченком.

Контекст

У листопаді 2022 року журналісти «Схем» опублікували розслідування про те, що «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла вже 1,5 млрд грн на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з тодішнім керівником ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії була записана на професійну спортсменку, тренерку із пауерліфтингу в Дніпрі Яну Хланту. За інформацією «Схем», вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Резніченка та отримувала зарплату в його фірмі.

У грудні 2022 року НАБУ проводила обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», серед яких був і Резніченко.