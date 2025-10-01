В результате атаки ударными дронами на Днепр 30 сентября 2025 года склад издательства «Смаки» получил повреждения. Об этом сообщили на официальной странице издательства в Instagram . Часть тиражей была уничтожена.

Подробности

«Мы потеряли часть тиражей, но обязательно восстановим потери. Спасибо всем, кто рядом в это непростое время», – написали в издательстве.

Склад был расположен на первом этаже пятиэтажного дома – российский дрон попал в пятый этаж здания.

Издательство не имеет доступа к помещению, поэтому точный перечень поврежденных изданий и объем потерь еще не установлен.

«Смаки» – украинское издательство, созданное в 2020 году Ириной и Денисом Смаковскими. Издательский дом сосредотачивается на книгах, посвященных темам инклюзии, беременности, родов, отцовства, воспитания детей и переживания утраты. За 2024 год издательство получило 6,45 млн грн дохода, но чистая прибыль составила 16,7 тыс. грн. Активы компании – 2,35 млн грн, обязательства – 2,26 млн грн. Штат – четыре сотрудника.

Контекст

В результате атаки на Днепр 30 сентября погиб мужчина и ранены более 30 человек. Повреждены многоквартирный дом и общежитие. Также изуродован музей и несколько кофеен.

Россия регулярно обстреливает гражданские объекты, в том числе украинский бизнес. 23 мая 2024 года Россия нанесла ракетный удар по типографии «Фактор-Друк» в Харькове, разрушив более 1000 кв. м производственных помещений. В результате атаки погибли семь сотрудников, еще 14 получили ранения. В июле склад издательства и интернет-магазина «Наш Формат» также пострадал от российской атаки на Киев.