В Днепре вследствие российского обстрела пострадало предприятие корпорации «Биосфера» Андрея Здесенко (фото, видео)

Вследствие российской атаки в Днепре пострадало предприятие корпорации «Биосфера» Андрея Здесенко. На месте возник пожар, есть погибший и раненые. Об этом Forbes Ukraine подтвердил владелец Biosphere Corporation Андрей Здесенко, а также сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. Позже сам Здесенко сообщил, что полностью уничтожена часть складов корпорации.

Ключевые факты

«Пока не понятно, что с людьми, работает большое количество техники», – говорит владелец Biosphere Corporation Андрей Здесенко. По его словам, один человек погиб во время оказания медицинской помощи в «скорой», а также есть раненые.

В Днепре находится подразделение Biosphere Corporation «КПД» площадью 34 000 кв.м. Оно включает в себя производство, логистический центр и офис. Там производят продукцию под торговыми марками «Фрекен Бок», Smile и другие.

В комментарии на своей странице в Facebook Андрей Здесенко сообщил, что полностью уничтожена часть складов корпорации в Днепре. «Сейчас работаем над ликвидацией пожара, чтобы не дать огню распространиться на наши производства», – отметил бизнесмен.

Последствия российской атаки на производство компании «Биосфера». Фото: Андрей Здесенко

В результате обстрела погиб 42-летний мужчина, еще три человека получили ранения, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. «Повреждена инфраструктура, а информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – добавляют там. Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, которое повлекло гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, зафиксировавшие очередное военное преступление РФ, отмечают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры. «Коммунальные цистерны доставляют спасателям воду, чтобы потушить пожар на месте вражеского удара», – отметил в своем Telegram-канале мэр Днепра Борис Филатов.

Контекст

«Биосфера», основанная в 1997 году, выпускает на трех заводах в Украине и одном в Эстонии товары для кухни и уборки, а также гигиеническую продукцию. Самые известные торговые марки – «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex и другие. Ежемесячный объем производства составляет 8,5 млн мусорных пакетов, 10 млн влажных салфеток, 4 млн губок и 1,4 млн ватных палочек.

Мощности компании представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 000 кв. м в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях, открытым производством в Тернополе, а также логистическими комплексами площадью 30 000 кв. м.

Совместно с французским Groupe Lemoine «Биосфера» также владеет заводом в Эстонии по производству ватной продукции площадью 8500 кв. м. В 2022 году компания приобрела австрийскую торговую марку Alufix.

В феврале 2024 года «Биосфера» приобрела дистрибьютора товаров для дома и гигиены – ООО «Сервис О» (Днепр). Это предприятие в 2022 году сократило выручку на 33,9% – до 2,1 млрд, а чистый убыток достиг 21,6 млн грн по сравнению со 103,8 млн грн чистой прибыли годом ранее. В начале июня 2024 года Биосфера продала линию по производству подгузников Bambik вследствие падения рождаемости в Украине. Выручка «Биосферы» в 2024 году выросла на треть – до 7,5 млрд грн.