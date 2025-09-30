Деталі

Виникло кілька пожеж. Усі подробиці уточнюються, повідомили в ОВА.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пошкоджено будівлі та автомобілі, екстрені служби працюють на місцях.

Наслідки атаки Фото: Суспільне

Внаслідок атаки на Дніпро постраждали 12 осіб, повідомив Лисак. У них діагностовано осколкові поранення, рвані рани та забої, одна людина перебуває у важкому стані.

Доповнюється…

Контекст

24 червня Росія вдарила балістикою по Дніпру. Внаслідок російських атаки загинуло 15 осіб, 174 людини постраждали. Міський голова Борис Філатов повідомив, що масштаби руйнувань у місті стали безпрецедентними за весь період повномасштабної війни. 25 червня у Дніпрі було оголошено Днем жалоби.