Росія атакувала Дніпро дронами, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Наразі відомо про 12 травмованих унаслідок атаки.
Деталі
- Виникло кілька пожеж. Усі подробиці уточнюються, повідомили в ОВА.
- Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пошкоджено будівлі та автомобілі, екстрені служби працюють на місцях.
- Внаслідок атаки на Дніпро постраждали 12 осіб, повідомив Лисак. У них діагностовано осколкові поранення, рвані рани та забої, одна людина перебуває у важкому стані.
Доповнюється…
Контекст
24 червня Росія вдарила балістикою по Дніпру. Внаслідок російських атаки загинуло 15 осіб, 174 людини постраждали. Міський голова Борис Філатов повідомив, що масштаби руйнувань у місті стали безпрецедентними за весь період повномасштабної війни. 25 червня у Дніпрі було оголошено Днем жалоби.
