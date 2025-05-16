Видавництво Vivat відновило 30% потужностей після удару РФ по «Фактор-Друк» у Харкові

Видавництво Vivat, що входить до групи компаній «Фактор» разом із харківською друкарнею «Фактор-Друк», яка постраждала від російського ракетного удару в травні 2024 року, відновило близько 30% своїх потужностей. Про це повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Юлія Орлова під час «Великого вечора з NV».

Деталі

«Ми досягли приблизно 30% від потужностей, які були до удару. Минуло лише трохи більше року, але я вірю, що за наступний рік ми повністю відновимося», – зазначила вона.

Орлова наголосила, що друкарня втратила сімох висококваліфікованих працівників, і ці втрати неможливо компенсувати.

Вона також звернула увагу на різке скорочення частки дитячих книг у асортименті видавництва: якщо раніше вони становили майже половину, то зараз лише 8%. За словами Орлової, це пов’язано, зокрема, зі зменшенням кількості дітей в Україні. «У Харкові дітей на вулицях майже не видно», – додала вона.

Серед книжкових трендів Орлова відзначила зростання популярності фентезі, що, на її думку, відображає прагнення людей відволіктися від складних реалій. Також значно зріс попит на книги про українську історію та культуру.

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Контекст

23 травня 2024 року Росія завдала ракетного удару по друкарні «Фактор-Друк» у Харкові, зруйнувавши понад 1 000 кв. м виробничих приміщень. Унаслідок атаки загинули семеро працівників, ще 14 отримали поранення.

«Фактор-Друк», що працює з 1996 року, є одним із найбільших друкарських комплексів повного циклу в Європі. До удару її потужності дозволяли випускати 50 млн книг у твердій і м’якій палітурках, 100 млн журналів і 300 млн газет щорічно. Тут друкувалися книги не лише Vivat, а й більшості українських видавництв.