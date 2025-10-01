У результаті атаки ударними дронами на Дніпро 30 вересня 2025 року склад видавництва «Смакі» зазнав пошкоджень. Про це повідомили на офіційній сторінці видавництва в Instagram . Частину накладів було знищено.

Деталі

«Ми втратили частину тиражів, але обовʼязково відновимо втрати. Дякуємо всім, хто поруч у цей непростий час», – написали у видавництві.

Склад був розташований на першому поверсі пʼятиповерхового будинку – російський дрон влучив у пʼятий поверх будівлі.

Наразі видавництво не має доступу до приміщення, тому точний перелік пошкоджених видань і обсяг втрат ще не встановлено.

«Смакі» – українське видавництво, створене 2020-го року Іриною та Денисом Смаковськими. Видавничий дім зосереджується на книгах, присвячених темам інклюзії, вагітності, пологів, батьківства, виховання дітей та переживання втрати. За 2024 рік видавництво отримало 6,45 млн грн доходу, але чистий прибуток склав 16,7 тис. грн. Активи компанії – 2,35 млн грн, зобовʼязання – 2,26 млн грн. Штат – чотири працівники.

Контекст

Внаслідок атаки на Дніпро 30 вересня загинув чоловік та поранено понад 30 людей. Пошкоджені багатоквартирний будинок й гуртожиток. Також понівечені музей та кілька кавʼярень.

Росія регулярно обстрілює цивільні обʼєкти, в тому числі й український бізнес. 23 травня 2024 року Росія завдала ракетного удару по друкарні «Фактор-Друк» у Харкові, зруйнувавши понад 1000 кв. м виробничих приміщень. Унаслідок атаки загинули семеро працівників, ще 14 отримали поранення. У липні склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат» також постраждав від російської атаки на Київ.