Словакия блокирует антироссийские санкции, касающиеся передвижения дипломатов РФ в ЕС, и предлагает обсудить это на саммите лидеров 23 октября. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X.

Подробности

Страны Евросоюза договорились об ограничении передвижения российских дипломатов в рамках блока, поскольку Венгрия отозвала вето по этому вопросу, отметил Йозвяк.

«Однако весь пакет санкций может быть принят только на саммите 23 октября, поскольку Словакия настаивает на обсуждении на самом высоком уровне», – подытожил он.

Контекст

Словакия неоднократно препятствует введению санкций против России. 26 сентября она заблокировала 19-й пакет санкций ЕС. Ранее страна также тормозила принятие 18-го пакета санкций, требуя от Евросоюза гарантий инициативы RePowerEU. Этот план предусматривает полное прекращение поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года. Словакия вместе с Венгрией выступают против отказа от российских энергоресурсов.