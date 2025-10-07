Словакия блокирует антироссийские санкции, касающиеся передвижения дипломатов РФ в ЕС, и предлагает обсудить это на саммите лидеров 23 октября. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X.
Подробности
- Страны Евросоюза договорились об ограничении передвижения российских дипломатов в рамках блока, поскольку Венгрия отозвала вето по этому вопросу, отметил Йозвяк.
- «Однако весь пакет санкций может быть принят только на саммите 23 октября, поскольку Словакия настаивает на обсуждении на самом высоком уровне», – подытожил он.
Контекст
Словакия неоднократно препятствует введению санкций против России. 26 сентября она заблокировала 19-й пакет санкций ЕС. Ранее страна также тормозила принятие 18-го пакета санкций, требуя от Евросоюза гарантий инициативы RePowerEU. Этот план предусматривает полное прекращение поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года. Словакия вместе с Венгрией выступают против отказа от российских энергоресурсов.
