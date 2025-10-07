Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Словаччина блокує санкції проти Росії, вимагаючи обговорення на найвищому рівні – «Радіо Свобода»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Словаччина блокує антиросійські санкції, які стосуються пересування дипломатів РФ у ЄС, і пропонує обговорити це на саміті лідерів 23 жовтня. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у соцмережі X.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Країни Євросоюзу домовилися про обмеження пересування російських дипломатів у межах блоку, оскільки Угорщина відкликала своє вето з цього питання, зазначив Йозвяк. 
  • «Однак увесь пакет санкцій може бути ухвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина наполягає на обговоренні на найвищому рівні», – підсумував він.

Контекст 

Словаччина неодноразово перешкоджає запровадженню санкцій проти Росії. 26 вересня вона заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС. Раніше країна також гальмувала ухвалення 18-го пакету санкцій, вимагаючи від Євросоюзу гарантій щодо ініціативи RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення поставок російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року. Словаччина разом з Угорщиною виступає проти відмови від російських енергоресурсів.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні