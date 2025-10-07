Словаччина блокує антиросійські санкції, які стосуються пересування дипломатів РФ у ЄС, і пропонує обговорити це на саміті лідерів 23 жовтня. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у соцмережі X.
Деталі
- Країни Євросоюзу домовилися про обмеження пересування російських дипломатів у межах блоку, оскільки Угорщина відкликала своє вето з цього питання, зазначив Йозвяк.
- «Однак увесь пакет санкцій може бути ухвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина наполягає на обговоренні на найвищому рівні», – підсумував він.
Контекст
Словаччина неодноразово перешкоджає запровадженню санкцій проти Росії. 26 вересня вона заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС. Раніше країна також гальмувала ухвалення 18-го пакету санкцій, вимагаючи від Євросоюзу гарантій щодо ініціативи RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення поставок російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року. Словаччина разом з Угорщиною виступає проти відмови від російських енергоресурсів.
