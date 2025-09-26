Forbes Digital підписка
Словакия заблокировала принятие 19-го пакета санкций ЕС против России

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Словакия заблокировала принятие 19-го пакета санкций ЕС против России. Об этом сообщил редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Подробности

  • По его информации, послы ЕС впервые обсудили новый пакет ограничений. «Вероятно, соглашение не удастся дотянуть до саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует», – отметил он.
  • Большинство положений нового санкционного пакета уже согласовано, однако окончательного согласия не достигли из-за позиции Словакии по LNG, сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
  • «Кажется, что нет принципиальных разногласий и путь к согласованию открыт на следующую неделю», – добавил Власюк.

Контекст

Словакия в очередной раз препятствует введению санкций против России. Ранее страна уже блокировала 18-й пакет санкций, требуя от ЕС гарантий по инициативе RePowerEU, которая предполагает полное прекращение поставок российского природного газа в страны ЕС с 1 января 2028 года. Словакия вместе с Венгрией выступает против отказа от российских энергоресурсов.

19 сентября Евросоюз представил 19-й пакет санкций против России. Он включает отказ от российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, ограничения против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть», санкции против 118 судов так называемого теневого флота, а также дополнительные меры против стран, способствующих России в обходе санкций.

