Словаччина готова підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, але вимагає певних гарантій від ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, пише Euractiv . Напередодні його угорський колега Петер Сійярто заявив, що країни не підтримують новий пакет санкцій .

Деталі

Бланар зазначив, що Словаччина оцінює кожен пакет санкцій з огляду на можливі економічні наслідки.

«Переговори ще тривають, але, судячи з обговорень, цей пакет не зашкодить економіці Словаччини, і ми готові його підтримати», – сказав він, додавши, що країна вимагатиме гарантій для компенсації наслідків відмови від російських енергоресурсів.

Бланар наголосив, що Словаччина може зіткнутися з арбітражними ризиками на суму до €20 млрд, тому країна наполягає на забезпеченні механізмів для вирішення цих ризиків.

Він також заявив про політичну важливість перенесення обговорення санкцій на рівень Європейської Ради та пов’язання їх із програмою RePowerEU.

Контекст

10 червня Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії через її агресію в Україні, спрямований на обмеження доходів Москви від енергоресурсів, а також на її банківський сектор і військову промисловість.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ці санкції, якщо Єврокомісія не запропонує рішення для пом’якшення наслідків відмови від російських енергоносіїв для Словаччини.

Увечері 22 червня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав виключити з порядку денного ЄС питання заборони імпорту російських енергоносіїв, посилаючись на ризик зростання цін на енергоресурси після ударів США по Ірану.

23 червня на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що це рішення пов’язане з намірами ЄС заборонити країнам-членам, зокрема Угорщині та Словаччині, закуповувати доступні російські газ і нафту, як це було раніше.