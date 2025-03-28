SoftBank планирует инвестировать более $1 трлн в ИИ-парки в США

SoftBank Group Corp. планирует создать индустриальные парки для искусственного интеллекта по всей территории США и рассматривает возможность инвестировать более $1 трлн. Об этом пишет Nikkei 28 марта.

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Основатель и генеральный директор компании Масаиси Сон намерен посетить США, чтобы обсудить свои идеи о таких индустриальных парках, пишет издание.

Отмечается, что на объектах, вероятно, будут использоваться роботы с искусственным интеллектом, которые будут работать автономно из-за дефицита рабочей силы в стране.

Контекст

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал создание проекта Stargate, объединяющего технологических лидеров OpenAI, SoftBank и Oracle для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

На старте партнеры вложат $100 млрд, а в перспективе нескольких лет планируют увеличить инвестиции до $500 млрд. Stargate сосредоточится на построении физической и цифровой базы для ИИ нового поколения, в частности на развертывании сети дата-центров по всей территории США.

Ожидается, что проект обеспечит около 100 000 новых рабочих мест в стране. Первый объект компании площадью 1 млн квадратных футов уже строится в Техасе.