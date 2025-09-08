Компания SpaceX Илона Маска, владеющая сетью спутников Starlink, договорилась о покупке радиочастотного спектра у принадлежащей Чарльзу Эргену компании EchoStar Corp. за примерно $17 млрд наличными и акциями. Об этом пишет Bloomberg 8 сентября.

Подробности

SpaceX приобретет лицензии на AWS-4 и H-блок от EchoStar. Сумма сделки включает до $8,5 млрд наличными и до $8,5 млрд в акциях SpaceX. Кроме того, SpaceX согласилась профинансировать выплаты процентов по долгу EchoStar на сумму около $2 млрд до ноября 2027 года.

Это соглашение вместе с недавней продажей спектра компании AT&T за $23 млрд поможет EchoStar решить вопросы, связанные с расследованием Федеральной комиссии по связи США (FCC), пишет издание.

После объявления сделки акции EchoStar выросли на 64% во время торгов до официального открытия рынка в понедельник. Средства от соглашения EchoStar планируют использовать для погашения части долга, а также для финансирования операционной деятельности и инициатив роста.

Контекст

FCC начала расследование относительно EchoStar в мае, проверяя, выполняет ли компания свои обязательства по использованию частотного спектра. SpaceX жаловалась, что EchoStar не использует ценные ресурсы должным образом, что побудило регулятора давить на компанию для продажи части частот. Ранее EchoStar пропустила выплаты по облигациям и рассматривала возможность банкротства из-за осложнений, вызванных расследованием.

От запуска первых спутников Starlink в 2019 году SpaceX привлекла около 5 млн клиентов в более чем 100 странах по состоянию на июнь, значительно опередив конкурентов. Приобретение спектра AWS-4 (2 ГГц) позволит SpaceX предоставлять услуги прямой связи с устройствами более независимо без необходимости в партнерстве с мобильными операторами, такими как T-Mobile. Этот диапазон поддерживает как наземные мобильные передачи, так и связь между спутниками и наземной инфраструктурой, что является ключевым для расширения возможностей Starlink.