Во время активной фазы украинского контрнаступления осенью 2022 года в Херсонской области глава SpaceX Илон Маск лично отдал приказ отключить спутниковую связь Starlink в районах, где продолжались боевые действия. Это повлекло за собой сбой в работе украинских военных систем, помешало окружить российские силы и поставило под сомнение надежность американской технологии на фронте. Об этом говорится в материале Reuters, опубликованном 25 июля.
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Подробности
- В конце сентября 2022 года, когда ВСУ пытались вытеснить российские войска из Херсонской области, Илон Маск дал команду старшему инженеру SpaceX отключить Starlink в регионе, рассказали Reuters три человека, знакомых с ситуацией. В результате были деактивированы не менее сотни терминалов.
- Коммуникационная потеря на фронте вызвала панику среди украинских военных: дроны прекратили работать, артиллерия утратила точность, а одна из операций по окружению россиян в городе Берислав сорвалась. По словам украинского военного, именно из-за этого сбоя «окружение полностью провалилось».
- Несмотря на временный провал, контрнаступление в Херсонской области в конце концов завершилось успехом: Украина освободила как Берислав, так и сам Херсон. Но решение Маска стало первым известным случаем прямого вмешательства частного бизнеса в ход военной операции, говорится в материале.
- Один из сотрудников Starlink рассказал, что этот приказ «фактически изменил линию фронта» и позволил Маску «взять результат войны в собственные руки».
- Официально SpaceX назвала сообщение Reuters «неточным», но не предоставила конкретных опровержений. Ни Илон Маск, ни выполнявший приказ инженер Майкл Николлс не прокомментировали ситуацию.
- Украинские власти также воздержались от реакции, хотя президент Зеленский публично благодарил Маска за Starlink даже в 2025 году. Сервис и дальше используется украинской армией.
- Что было мотивом отключения, доподлинно неизвестно. Источники Reuters предполагают, что Маск боялся, что прорыв ВСУ спровоцирует ядерный ответ РФ. В США некоторые высокопоставленные чиновники разделяли эти опасения. По словам одного источника, отключение произошло 30 сентября, но другие свидетельствуют о примерно том же периоде.
Контекст
Starlink стал критически важным инструментом для украинских военных после начала полномасштабной войны. Благодаря большому количеству терминалов, которые Украина получила от SpaceX, правительства Польши, США, Германии и других партнеров, ВСУ смогли сохранять связь даже в самых отдаленных точках фронта.
Однако Starlink остается полностью под контролем Илона Маска – как финансово, так и технически. Его личное решение относительно отключения услуги, как и дальнейшее признание, что Starlink не предназначен для «наступательных действий», усилили обеспокоенность западных регуляторов и военных. В Великобритании, в частности, заявили, что такая концентрация власти в руках одного бизнесмена представляет угрозу международной безопасности.
Ранее Маск уже попадал под критику из-за аналогичной истории вокруг Крыма: он отказался предоставить Украине доступ к Starlink для атаки на российские корабли в Севастополе, опасаясь ядерной эскалации. Несмотря на это, техника остается ключевой инфраструктурой на фронте и пока альтернативы ей не существует.
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