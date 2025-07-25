Во время активной фазы украинского контрнаступления осенью 2022 года в Херсонской области глава SpaceX Илон Маск лично отдал приказ отключить спутниковую связь Starlink в районах, где продолжались боевые действия. Это повлекло за собой сбой в работе украинских военных систем, помешало окружить российские силы и поставило под сомнение надежность американской технологии на фронте. Об этом говорится в материале Reuters , опубликованном 25 июля.

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В конце сентября 2022 года, когда ВСУ пытались вытеснить российские войска из Херсонской области, Илон Маск дал команду старшему инженеру SpaceX отключить Starlink в регионе, рассказали Reuters три человека, знакомых с ситуацией. В результате были деактивированы не менее сотни терминалов.

Коммуникационная потеря на фронте вызвала панику среди украинских военных: дроны прекратили работать, артиллерия утратила точность, а одна из операций по окружению россиян в городе Берислав сорвалась. По словам украинского военного, именно из-за этого сбоя «окружение полностью провалилось».

Несмотря на временный провал, контрнаступление в Херсонской области в конце концов завершилось успехом: Украина освободила как Берислав, так и сам Херсон. Но решение Маска стало первым известным случаем прямого вмешательства частного бизнеса в ход военной операции, говорится в материале.

Один из сотрудников Starlink рассказал, что этот приказ «фактически изменил линию фронта» и позволил Маску «взять результат войны в собственные руки».

Официально SpaceX назвала сообщение Reuters «неточным», но не предоставила конкретных опровержений. Ни Илон Маск, ни выполнявший приказ инженер Майкл Николлс не прокомментировали ситуацию.

Украинские власти также воздержались от реакции, хотя президент Зеленский публично благодарил Маска за Starlink даже в 2025 году. Сервис и дальше используется украинской армией.

Что было мотивом отключения, доподлинно неизвестно. Источники Reuters предполагают, что Маск боялся, что прорыв ВСУ спровоцирует ядерный ответ РФ. В США некоторые высокопоставленные чиновники разделяли эти опасения. По словам одного источника, отключение произошло 30 сентября, но другие свидетельствуют о примерно том же периоде.

Контекст

Starlink стал критически важным инструментом для украинских военных после начала полномасштабной войны. Благодаря большому количеству терминалов, которые Украина получила от SpaceX, правительства Польши, США, Германии и других партнеров, ВСУ смогли сохранять связь даже в самых отдаленных точках фронта.

Однако Starlink остается полностью под контролем Илона Маска – как финансово, так и технически. Его личное решение относительно отключения услуги, как и дальнейшее признание, что Starlink не предназначен для «наступательных действий», усилили обеспокоенность западных регуляторов и военных. В Великобритании, в частности, заявили, что такая концентрация власти в руках одного бизнесмена представляет угрозу международной безопасности.

Ранее Маск уже попадал под критику из-за аналогичной истории вокруг Крыма: он отказался предоставить Украине доступ к Starlink для атаки на российские корабли в Севастополе, опасаясь ядерной эскалации. Несмотря на это, техника остается ключевой инфраструктурой на фронте и пока альтернативы ей не существует.