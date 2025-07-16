Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует продажу акций для внутренних инвесторов, которая оценит компанию примерно в $400 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Это соглашение свидетельствует о стремительном росте стоимости компании, занимающейся производством ракет и спутников, и подтверждает статус SpaceX как самого ценного частного стартапа в мире, пишет издание.

Цена за акцию составляет $212, что значительно выше $185, установленных во время предварительного соглашения в декабре, когда SpaceX оценивали в $350 млрд, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциальности информации.

Кроме известной программы ракеты Starship и рабочих лошадок Falcon, SpaceX руководит подразделением спутникового интернета Starlink, который, по словам источников, обеспечивает более половины годового дохода компании.

В рамках сделки отдельные акционеры получат возможность реализовать свои доли в компании. Это популярный вариант для стартапов, которые остаются частными дольше, но стремятся дать ранним сотрудникам и инвесторам возможность получить наличные. SpaceX выкупит акции у сотрудников и других владельцев на сумму до $1,25 млрд, добавил один из источников.

Параллельно со сделками с инвесторами SpaceX Маск также привлекает средства для своего стартапа по искусственному интеллекту XAI Holdings. По данным Bloomberg, эта компания ведет переговоры о привлечении $10 млрд при оценке до $200 млрд.

Контекст

В 2024 году компания SpaceX, основанная Илоном Маском, установила новый рекорд в сфере коммерческих космических запусков, выполнив 134 старта ракет Falcon 9 и Falcon Heavy и доставив на орбиту 1 497 848 кг груза. Этот результат стал не только лучшим за год, но и абсолютным рекордом в истории космонавтики.

Второе место по объему выведенного груза заняла Китайская аэрокосмическая корпорация (CASC) с показателем 62 680 кг, а третье – российский «Роскосмос» с 60 610 кг. В рейтинг также вошли: Воздушно-космические силы РФ (10 000 кг), японская Mitsubishi Heavy Industry (5665 кг), Индийская организация космических исследований (ISRO, 3909 кг), французская Arianespace (3514 кг) и американская United Launch Alliance (ULA, 2783 кг).