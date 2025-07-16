Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, планує продаж акцій для внутрішніх інвесторів, який оцінить компанію приблизно в $400 млрд. Про це пише Bloomberg з посиланням джерела.

Деталі

Ця угода свідчить про стрімке зростання вартості компанії, що займається виробництвом ракет і супутників, та підтверджує статус SpaceX як найціннішого приватного стартапу у світі, пише видання.

Ціна за акцію становить $212, що значно вище за $185, встановлені під час попередньої угоди в грудні, коли SpaceX оцінювали в $350 млрд, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність інформації.

Окрім відомої програми ракети Starship і робочих коней Falcon, SpaceX керує підрозділом супутникового інтернету Starlink, який, за словами джерел, забезпечує понад половину річного доходу компанії.

У рамках угоди окремі акціонери отримають можливість продати свої частки в компанії. Це популярний варіант для стартапів, які залишаються приватними довше, але прагнуть дати раннім співробітникам та інвесторам можливість отримати готівку. SpaceX викупить акції у співробітників та інших власників на суму до $1,25 млрд, додало одне з джерел.

Паралельно з угодами з інвесторами SpaceX Маск також залучає кошти для свого стартапу зі штучного інтелекту XAI Holdings. За даними Bloomberg, ця компанія веде переговори про залучення $10 млрд при оцінці до $200 млрд.

Контекст

У 2024 році компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, встановила новий рекорд у сфері комерційних космічних запусків, виконавши 134 старти ракет Falcon 9 і Falcon Heavy та доставивши на орбіту 1 497 848 кг вантажу. Цей результат став не лише найкращим за рік, а й абсолютним рекордом в історії космонавтики.

Друге місце за обсягом виведеного вантажу посіла Китайська аерокосмічна корпорація (CASC) із показником 62 680 кг, а третє – російський «Роскосмос» із 60 610 кг. До рейтингу також увійшли: повітряно-космічні сили РФ (10 000 кг), японська Mitsubishi Heavy Industry (5665 кг), Індійська організація космічних досліджень (ISRO, 3909 кг), французька Arianespace (3514 кг) та американська United Launch Alliance (ULA, 2783 кг).