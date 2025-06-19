Космический корабль Starship от SpaceX взорвался на испытательном стенде в Техасе, что стало еще одной неудачей в реализации космических амбиций Илона Маска, включающих обратные полеты на Марс, пишет Bloomberg .

Ключевые факты

Ракета, вероятно, проходила обычное «статическое огневое испытание» своих двигателей. Статическое огневое испытание – предстартовая процедура, в ходе которой двигатели ракеты запускаются, пока ракета остается надежно закрепленной на стартовой площадке. Это, по сути, репетиция настоящего запуска, позволяющая инженерам проверить системы ракеты, фактически не отправляя ее в космос.

В заявлении SpaceX сказано, что Starship «испытывал серьезную аномалию» во время подготовки к испытанию. Никто не пострадал, заявила компания.

Большой взрыв обрушился на корабль, когда он стоял вертикально на Starbase, прежде чем огромные шлейфы пламени и дыма поднялись в небо, свидетельствует видеозапись инцидента поздно вечером 18 июня.

Starship 10 не получил официальную дату запуска, и теперь непонятно, когда состоится следующий полет. После неудачного девятого запуска SpaceX заявила, что проведет анализ данных и внесет улучшение в ракетную систему перед последующим испытанием.

Контекст

Взрыв корабля продолжает ряд неудач для программы космических кораблей, которая является центральной для планов NASA вернуть американцев на Луну, а также для более грандиозных амбиций Маска по отправке грузов и людей на Марс. Инцидент произошел в тот момент, когда бизнес-империя Маска сталкивается с падением спроса на электромобили Tesla Inc.

SpaceX заключила контракты с NASA на сумму около $4 млрд на высадку астронавтов агентства на Луну с использованием Starship – самой большой и мощной в мире системы запуска.

В прошлом месяце Starship компании SpaceX развалился во время полета, выйдя из-под контроля. Эта потеря стала третьей подряд неудачей после того, как полеты в январе и марте были прерваны только через несколько минут после взлета, когда космический корабль взорвался над Мексиканским заливом.

По данным SpaceX, январский взрыв был вызван утечкой топлива, а мартовская авария была вызвана аппаратной проблемой одного из двигателей.

Маск заявил, что планирует отправить на Красную планету ракету Starship с роботами, созданными Tesla, уже в 2026 году. Поскольку самый богатый человек в мире отходит от политической деятельности в Вашингтоне, чтобы сосредоточиться на своей бизнес-империи, остается непонятным, сколько времени он будет уделять Starship и SpaceX и какие изменения внесет в компанию, чтобы вернуть программу в нужное русло.