Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Шанс провести хорошие потенциальные переговоры». Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Келлог отметил, что его визит – это возможность для «перспективных переговоров» /Суспільне Новини

Келлог отметил, что его визит – это возможность для «перспективных переговоров» Фото Суспільне Новини

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев в среду, 19 февраля. На вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. Об этом пишет «Общественное».

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Во время разговора с журналистами Келлог отметил, что его визит – это возможность для «перспективных переговоров».
  • «Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем важность гарантий безопасности. Часть моей миссии – услышать украинскую сторону, а затем доложить президенту Трампу, чтобы иметь четкое понимание ситуации», – сказал он.
  • Келлог убежден, что войны можно было бы избежать, если бы Трамп оставался на посту президента.
  • «Он понимает страдания людей, масштабы разрушений. Мы стремимся к тому, чтобы это завершилось», – добавил спецпредставитель.
  • В Украину Келлог прибыл с двухдневным визитом. По словам президента Владимира Зеленского, он проведет встречи с ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Контекст

Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры по урегулированию военного конфликта между странами, заявил Келлог перед началом Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Он дал понять, что нынешние установки Москвы и Киева (о нелегитимности – ред.) придется изменить. «Так это не работает. Обеим сторонам придется от чего-то отказаться», – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал визит Келлога в Киев. «Я хочу поехать с ним на фронт, и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет», – сказал Зеленский.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, продолжавшиеся 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по вопросу войны Украины. Встреча Путина и Трампа обсуждалась, делегации будут работать над ее организацией, но вряд ли она состоится на следующей неделе, сказал после переговоров помощник президента РФ Ушаков.

Накануне спецпредставитель США прибыл в Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой. Как сообщили в канцелярии польского лидера, инициатива переговоров поступила от американской стороны.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні