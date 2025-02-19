«Шанс провести хорошие потенциальные переговоры». Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев в среду, 19 февраля. На вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. Об этом пишет « Общественное ».

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Во время разговора с журналистами Келлог отметил, что его визит – это возможность для «перспективных переговоров».

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем важность гарантий безопасности. Часть моей миссии – услышать украинскую сторону, а затем доложить президенту Трампу, чтобы иметь четкое понимание ситуации», – сказал он.

Келлог убежден, что войны можно было бы избежать, если бы Трамп оставался на посту президента.

«Он понимает страдания людей, масштабы разрушений. Мы стремимся к тому, чтобы это завершилось», – добавил спецпредставитель.

В Украину Келлог прибыл с двухдневным визитом. По словам президента Владимира Зеленского, он проведет встречи с ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Контекст

Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры по урегулированию военного конфликта между странами, заявил Келлог перед началом Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Он дал понять, что нынешние установки Москвы и Киева (о нелегитимности – ред.) придется изменить. «Так это не работает. Обеим сторонам придется от чего-то отказаться», – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал визит Келлога в Киев. «Я хочу поехать с ним на фронт, и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет», – сказал Зеленский.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, продолжавшиеся 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по вопросу войны Украины. Встреча Путина и Трампа обсуждалась, делегации будут работать над ее организацией, но вряд ли она состоится на следующей неделе, сказал после переговоров помощник президента РФ Ушаков.

Накануне спецпредставитель США прибыл в Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой. Как сообщили в канцелярии польского лидера, инициатива переговоров поступила от американской стороны.