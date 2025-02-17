Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Никто не будет навязывать мирное соглашение». Келлог заверил в содействии США предоставлению гарантий безопасности Украине

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

США будут способствовать предоставлению гарантий безопасности для Украины и «никто не будет навязывать мирное соглашение», сказал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, пишет Sky News 17 февраля.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Он подчеркнул, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение и пообещал выслушать «точки зрения» всех сторон.
  • По его словам, задача США – способствовать предоставлению гарантий безопасности для Украины.
  • «Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение», – отметил он относительно потенциального мирного процесса между Россией и Украиной при посредничестве США.
  • Келлог добавил, что организация его поездки в Украину находится на стадии завершения, и там он встретится с Зеленским.
  • НАТО опубликовало заявление о визите Келлога и встрече с генеральным секретарем организации Марком Рютте и другими официальными лицами. Рютте подчеркнул «ценность консультаций с администрацией США» и «важность справедливого и прочного урегулирования» войны.
  • Рютте заявил, что встреча «дала еще одну возможность согласовать взгляды на то, как лучше поддерживать устойчивый мир».

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в частности, дроны и другие современные производства.

После этих телефонных разговоров Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Встреча американской и российской делегаций состоится в Эр-Рияде 18 февраля.

По данным источников NBC News, США планируют провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами.

Зеленский уже отметил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні