«Никто не будет навязывать мирное соглашение». Келлог заверил в содействии США предоставлению гарантий безопасности Украине

США будут способствовать предоставлению гарантий безопасности для Украины и «никто не будет навязывать мирное соглашение», сказал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, пишет Sky News 17 февраля.

Ключевые факты

Он подчеркнул, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение и пообещал выслушать «точки зрения» всех сторон.

По его словам, задача США – способствовать предоставлению гарантий безопасности для Украины.

«Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение», – отметил он относительно потенциального мирного процесса между Россией и Украиной при посредничестве США.

Келлог добавил, что организация его поездки в Украину находится на стадии завершения, и там он встретится с Зеленским.

НАТО опубликовало заявление о визите Келлога и встрече с генеральным секретарем организации Марком Рютте и другими официальными лицами. Рютте подчеркнул «ценность консультаций с администрацией США» и «важность справедливого и прочного урегулирования» войны.

Рютте заявил, что встреча «дала еще одну возможность согласовать взгляды на то, как лучше поддерживать устойчивый мир».

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в частности, дроны и другие современные производства.

После этих телефонных разговоров Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Встреча американской и российской делегаций состоится в Эр-Рияде 18 февраля.

По данным источников NBC News, США планируют провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами.

Зеленский уже отметил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.