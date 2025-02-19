«Шанс провести хороші потенційні переговори». Спецпредставник США Келлог прибув до Києва

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва в середу, 19 лютого. На вокзалі його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк. Про це пише « Суспільне ».

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Під час розмови із журналістами Келлог зазначив, що його візит – це можливість для «перспективних переговорів».

«Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо важливість гарантій безпеки. Частина моєї місії – почути українську сторону, а потім доповісти президенту Трампу, щоб мати чітке розуміння ситуації», – сказав він.

Келлог висловив переконання, що війни можна було б уникнути, якби Трамп залишався на посаді президента.

«Він розуміє страждання людей, масштаби руйнувань. Ми прагнемо, щоб це завершилося», – додав спецпредставник.

В Україні Келлог перебуватиме з дводенним візитом. За словами президента Володимира Зеленського, він проведе зустрічі з ним та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Контекст

Зеленський і Путін повинні провести прямі переговори для врегулювання воєнного конфлікту між країнами, заявив Келлог перед початком Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого. Він дав зрозуміти, що нинішні установки Москви і Києва (про нелегітимність – ред.) доведеться змінити. «Так це не працює. Обом сторонам доведеться від чогось відмовитися», – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував візит Келлога до Києва. «Я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить», – сказав Зеленський.

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли переговори між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України. Зустріч Путіна і Трампа обговорювалася, делегації працюватимуть над її організацією, але вона навряд чи відбудеться наступного тижня, сказав після переговорів помічник президента РФ Ушаков.

Напередодні спецпредставник США прибув до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою. Як повідомили в канцелярії польського лідера, ініціатива переговорів надходила від американської сторони.