В Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. О чем говорилось (обновляется)

Официальная встреча российской и американской делегаций состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, она продолжалась 4,5 часа. Переговоры – результат телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. В Саудовской Аравии стороны обсудили войну в Украине и организацию личной встречи лидеров стран, но точной даты не назвали.

Ключевые факты

14:55 США называют переговоры с Россией «важным шагом вперед». Представительница Государственного департамента США Тамми Брюс заявила, что стороны согласились: создать механизм консультации для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях, а также назначить соответствующие команды, чтобы начать работать над быстрым прекращением войны в Украине, которое будет «стабильным и приемлемым для всех сторон». Также они договорились заложить основу для дальнейшего сотрудничества по вопросам «взаимного геополитического интереса», а также «исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые возникнут в результате успешного завершения войны в Украине».

США называют переговоры с Россией «важным шагом вперед». Представительница Государственного департамента США Тамми Брюс заявила, что стороны согласились: создать механизм консультации для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях, а также назначить соответствующие команды, чтобы начать работать над быстрым прекращением войны в Украине, которое будет «стабильным и приемлемым для всех сторон». Также они договорились заложить основу для дальнейшего сотрудничества по вопросам «взаимного геополитического интереса», а также «исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые возникнут в результате успешного завершения войны в Украине». 14:50 Чиновники США и России проводили отдельные дискуссии по поводу будущего экономического сотрудничества, включая глобальные цены на энергоносители, сказал член российской делегации Кирилл Дмитриев, пишет Reuters.

Чиновники США и России проводили отдельные дискуссии по поводу будущего экономического сотрудничества, включая глобальные цены на энергоносители, сказал член российской делегации Кирилл Дмитриев, пишет Reuters. 14:14 Стороны договорились, что отдельные группы переговорщиков РФ и США «вступят в контакт» по поводу вопроса войны Украины. Встреча Путина и Трампа обсуждалась, делегации будут работать над ее организацией, но вряд ли она состоится на следующей неделе, сказал после переговоров помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. По его оценке, встреча прошла неплохо.

Стороны договорились, что отдельные группы переговорщиков РФ и США «вступят в контакт» по поводу вопроса войны Украины. Встреча Путина и Трампа обсуждалась, делегации будут работать над ее организацией, но вряд ли она состоится на следующей неделе, сказал после переговоров помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. По его оценке, встреча прошла неплохо. 14:08 Переговоры между РФ и США завершились в Эр-Рияде.

Переговоры между РФ и США завершились в Эр-Рияде. 14:05 Переговоры делегаций в Саудовской Аравии могут проложить путь к саммиту президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа уже на следующей неделе, пишет Bloomberg.

Переговоры делегаций в Саудовской Аравии могут проложить путь к саммиту президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа уже на следующей неделе, пишет Bloomberg. 13:55 По данным российского МИД, делегации России и США обсуждают «весь комплекс накопившихся проблемных вопросов».

По данным российского МИД, делегации России и США обсуждают «весь комплекс накопившихся проблемных вопросов». 13:00 В Эр-Рияде закончилась первая утренняя сессия переговоров, после ланча делегации РФ и США вернутся на завершающую сессию.

Делегации РФ и США во время переговоров в Саудовской Аравии Фото Getty Images Делегации РФ и США во время переговоров в Саудовской Аравии Фото Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

12:20 Делегации РФ и США взяли первый небольшой перерыв на переговорах, пауза продолжалась 15 минут. Впоследствии переговоры возобновились.

Делегации РФ и США взяли первый небольшой перерыв на переговорах, пауза продолжалась 15 минут. Впоследствии переговоры возобновились. 9:30 В Саудовской Аравии начались переговоры РФ и США. Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Ближнего Востока Стив Виткофф.

В Саудовской Аравии начались переговоры РФ и США. Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Ближнего Востока Стив Виткофф. Российскую сторону представляют глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

В переговорах также принимают глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин.

Встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде Фото Getty Images Встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде Фото Getty Images Встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде Фото Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Россия заявила, что переговоры будут сосредоточены на прекращении войны и возобновлении «всего комплекса» российско-американских отношений.

Американские официальные лица расценивают переговоры как первый контакт, призванный определить, настроена ли Москва серьезно на прекращение войны после разговора Путина и Трампа.

9:00 В преддверии официальных переговоров стало известно, что Россия приехала в Саудовскую Аравию «наводить мосты» и уже провела первые встречи со США, сообщил CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Прибывший в Эр-Рияд член российской делегации Дмитриев сообщил, что уже встретился с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа. «У нас были некоторые встречи с командой Трампа, и все, что я могу сказать, – они отличные решатели проблем», – сказал он.

В преддверии официальных переговоров стало известно, что Россия приехала в Саудовскую Аравию «наводить мосты» и уже провела первые встречи со США, сообщил CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Прибывший в Эр-Рияд член российской делегации Дмитриев сообщил, что уже встретился с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа. «У нас были некоторые встречи с командой Трампа, и все, что я могу сказать, – они отличные решатели проблем», – сказал он. Он добавил, что делегация США не озвучивала никаких обещаний, а «предлагала диалог и поиск лучших решений для наших стран, других стран, мирового сообщества».

По его словам, России и США важно «навести мосты», поскольку их отношения имеют значение для всего мира.

На вопрос журналиста CNN о том, не ищет ли Кремль только возможности ослабления санкций, Дмитриев ответил «совсем нет» и заявил, что РФ ищет «хороший диалог». В то же время, по его словам, «американский бизнес потерял от выхода из России $300 млрд».

Новость обновляется…

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в том числе в отношении дронов и других современных производств.

После этих телефонных разговоров Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Встреча американской и российской делегаций состоится в Эр-Рияде 18 февраля.

Президент Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.