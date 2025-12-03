Детали

И Хэ разделит должность с действующим генеральным директором Ричардом Тэнгом, который охарактеризовал это решение как «естественный шаг» в развитии компании и отметил, что оно поможет организации двигаться к новым достижениям.

В Binance отметили, что И Хэ вместе с Тэнгом будет отвечать за стратегическое развитие, укрепление глобальной регуляторной базы и создание прозрачной и устойчивой платформы для цифровых активов.

По данным Bloomberg, Хэ уже длительное время играет ключевую роль в компании: ей приписывают активное содействие росту экосистемы BNB Chain, а также контроль над институциональным направлением и крупными приобретениями, среди которых – CoinMarketCap.

Контекст

Назначение произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп помиловал бывшего гендиректора Binance Чанпена Чжао. Ранее он признал свою вину в нарушениях правил борьбы с отмыванием средств, получил четыре месяца заключения и согласился на урегулирование с правительством США на сумму $4,3 млрд.

Binance – глобальная криптобиржа и блокчейн-экосистема, которая обслуживает более 260 млн пользователей в более чем 100 странах и предоставляет услуги по трейдингу, финансам, институциональным сервисам, платежам, образованию и Web3.