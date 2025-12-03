Деталі

І Хе розділить посаду з чинним генеральним директором Річардом Тенгом, який охарактеризував це рішення як «природний крок» у розвитку компанії та зазначив, що воно допоможе організації рухатися до нових досягнень.

У Binance наголосили, що І Хе разом із Тенгом відповідатиме за стратегічний розвиток, зміцнення глобальної регуляторної бази та створення прозорої та стійкої платформи для цифрових активів.

За даними Bloomberg, Хе вже тривалий час відіграє ключову роль у компанії: їй приписують активне сприяння зростанню екосистеми BNB Chain, а також контроль над інституційним напрямом і великими придбаннями, серед яких – CoinMarketCap.

Контекст

Призначення відбулося незабаром після того, як президент США Дональд Трамп помилував колишнього гендиректора Binance Чанпена Чжао. Раніше він визнав свою провину у порушеннях правил боротьби з відмиванням коштів, отримав чотири місяці ув’язнення та погодився на врегулювання з урядом США на суму $4,3 млрд.

Binance – глобальна криптобіржа та блокчейн-екосистема, яка обслуговує понад 260 млн користувачів у більш ніж 100 країнах і надає послуги з трейдингу, фінансів, інституційних сервісів, платежів, освіти та Web3.