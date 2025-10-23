Президент США підписав помилування для засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао, засудженого за порушення американських законів проти відмивання грошей. Про це пише WSJ з посиланням на джерела.

Деталі

Трамп нещодавно заявив радникам, що він співчуває аргументам щодо політичних переслідувань, повʼязаних з Чжао та іншими керівниками криптокомпаній, пише видання.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що Трамп «скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши пана Чжао, якого переслідувала адміністрація Байдена у своїй війні проти криптовалюти». Вона додала: «Війна адміністрації Байдена проти криптовалюти закінчилася».

Помилування, ймовірно, прокладе шлях для повернення Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, до США після того, як компанія визнала себе винною у 2023 році у порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей та їй було заборонено працювати там, пише WSJ.

Помилування також може передчасно припинити трирічний моніторинг Binance з боку Міністерства юстиції, створений для забезпечення дотримання компанією законів США про фінансові злочини. Однак, воно, ймовірно, не припинить окремий моніторинг, встановлений Міністерством фінансів, без додаткового схвалення Трампа або міністра фінансів.

Контекст

Компанія витратила майже рік на те, щоб домогтися помилування для Чжао, який вийшов з вʼязниці у вересні 2024 року після відбуття чотиримісячного терміну увʼязнення за звинуваченнями у махінаціях. Раніше цього року компанія найняла лобіста Чеса Макдауелла, щоб допомогти домогтися помилування.

З моменту обрання Трампа Binance також була ключовим прихильником криптовалютного підприємства його родини World Liberty Financial, бізнесу, який призвів до величезного зростання особистого багатства президента.

Міністерство юстиції США наклало рекордний штраф у розмірі $4,3 млрд та обтяжливий нагляд за Binance, яка, за його словами, стала колосальним центром відмивання грошей, через який санкціоновані групи та злочинні організації відмивали мільярди доларів незаконного виведення коштів.