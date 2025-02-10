Дело о земельной коррупции. Директор НАБУ заявил, что экс-депутат Киевсовета Комарницкий пытается убежать из Украины

Один из фигурантов дела земельных махинаций в Киеве пытается покинуть территорию Украины, говорится об экс-депутате Киевского городского совета Денисе Комарницком, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос 10 февраля, пишет «Интерфакс-Украина» . Правоохранители принимают меры по его задержанию.

Ключевые факты

«Операция «Чистый город»… Принимаем меры по розыску личности… Пытается покинуть территорию Украины», – сказал он на брифинге.

Директор НАБУ выразил надежду, что «правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не покинул территорию Украины».

Отвечая на вопрос, говорится ли об организаторе схемы экс-депутате Киевского городского совета Денисе Комарницком, Кривонос сказал: «По нашей информации, да. Он здесь и пытается покинуть территорию Украины».

Контекст

НАБУ и САП 6 февраля заявили, что проводят операцию «Чистый город». НАБУ сообщили о подозрении столичным чиновникам, среди которых – заместитель председателя КГГА Петр Оленич, депутаты Киевского городского совета – председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором, а также другим участникам схемы. В общей сложности правоохранители задержали семерых человек.

Комарницкий, бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого, заявил, что это связано с его профессиональной адвокатской деятельностью.

В 2020 году журналисты Bihus.Info получили архив, свидетельствующий об интересах Комарницкого в строительной и коммунальной сферах столицы. Расследователи опубликовали схемы деятельности десятков компаний и лиц, якобы связанных с Комарницким. По данным издания, киевские коммунальные службы выделяли им миллиарды гривен на строительные и ремонтные работы, которые компании часто не выполняли самостоятельно, выступая посредниками и аккумулируя средства. Одним из самых известных проектов, которые связывают с Комарницким, является Подольско-Воскресенский мост.

Bihus.Info сообщали о связях Комарницкого с народным депутатом Николаем Тищенко. В 2020 году это привело к включению в список партии «Слуга народа» на местных выборах в Киеве лиц, приближенных к Комарницкому, что спровоцировало внутренний конфликт в политической силе. Самого Комарницкого стали называть «смотрящим за Киевом» от Офиса президента.

7 февраля Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога к подозреваемым по делу о завладении столичной землей. Замглавы Киевской городской государственной администрации Оленича арестовали с возможностью залога в 15 млн грн.