Справа про земельну корупцію. Директор НАБУ заявив, що ексдепутат Київради Комарницький намагається втекти з України

Один із фігурантів справи про земельні махінації у Києві намагається покинути територію України, йдеться про ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос 10 лютого, пише «Інтерфакс-Україна» . Правоохоронці вживають заходів для його затримання.

Ключові факти

«Операція «Чисте місто»… Вживаємо заходів щодо розшуку особи… Намагається покинути територію України», – сказав він на брифінгу.

Директор НАБУ висловив сподівання, що «правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не покинула територію України».

Відповідаючи на запитання, чи йдеться про організатора схеми ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, Кривонос сказав: «За нашою інформацією, так. Він тут і намагається залишити територію України».

Контекст

НАБУ і САП 6 лютого заявили, що проводять операцію «Чисте місто». НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради – голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми. Загалом правоохоронці затримали сімох осіб.

Комарницький, колишній депутат Київради та соратник Леоніда Черновецького, заявив, що це пов’язано з його професійною адвокатською діяльністю.

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. За даними видання, київські комунальні служби виділяли їм мільярди гривень на будівельні та ремонтні роботи, які ці компанії часто не виконували самостійно, виступаючи посередниками та акумулюючи кошти. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

Bihus.Info повідомляли про зв’язки Комарницького з народним депутатом Миколою Тищенком. У 2020 році це призвело до включення до списку партії «Слуга народу» на місцевих виборах у Києві осіб, наближених до Комарницького, що спровокувало внутрішній конфлікт у політичній силі. Самого Комарницького почали називати «смотрящим за Києвом» від Офісу президента.

7 лютого Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Заступника голови Київської міської державної адміністрації Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн.