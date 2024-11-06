Дело на 608 млн грн против бывших топ-чиновников банка «Финансы и Кредит» передали в суд

ГБР завершило расследование уголовного производства по бывшим топ-чиновникам банка «Финансы и Кредит». Их подозревают в растрате имущества банка в составе преступной организации на сумму более 608 млн грн, сообщает пресс-служба бюро.

Ключевые факты

Обвинительный акт направлен в суд.

Следователи установили, что один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 год якобы организовал противоправную схему кредитования подконтрольных ему компаний для вывода средств банковского учреждения на оффшорные компании для их дальнейшей легализации.

Функционирование схемы обеспечивалось подконтрольными и лояльными к акционеру чиновниками банка и доверенными лицами.

Лишь по одному из эпизодов убытки банка из-за кредитования подконтрольной акционеру компании составили более 608 млн грн, утверждает ГБР.

Фигуранты вроде бы пытались придать своим действиям вид законности и замаскировать противоправное происхождение средств.

По данным следствия, для этого они в течение пяти лет заключили к основному кредитному договору более сотни дополнительных соглашений, по которым постепенно и безосновательно увеличили заемщику кредитный лимит. Банк при этом не получил никакого ликвидного залога.

Контекст

Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит». По данным ГБР, оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» поручился за эту компанию на сумму свыше $113 млн. После того как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности, списали $113 млн со счетов украинского банка. В результате украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году.

В ноябре 2023 года бывшему заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» работники ГБР сообщили о подозрении в хищении в интересах владельца группы Константина Жеваго почти 560,5 млн грн.

Бывшие чиновники банка подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 УК Украины (участие в преступной организации и в преступлениях, совершаемых такой организацией), а также ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в составе преступной организации).