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Справу на 608 млн грн проти колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» передали до суду

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит». Їх підозрюють у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 млн грн, повідомляє пресслужба бюро.

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Ключові факти

  • Обвинувальний акт направлено до суду.
  • Слідчі встановили, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік нібито організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. 
  • Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.
  • Лише по одному з епізодів збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 млн грн, стверджує ДБР.
  • Фігуранти начебто намагалися надати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів.
  • За даними слідства, для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Контекст

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.

У листопаді 2023-го колишньому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» працівники ДБР повідомили про підозру у розкраданні в інтересах власника групи Костянтина Жеваго майже 560,5 млн грн.

Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).

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