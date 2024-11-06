Справу на 608 млн грн проти колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» передали до суду

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит». Їх підозрюють у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 млн грн, повідомляє пресслужба бюро.

Ключові факти

Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідчі встановили, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік нібито організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації.

Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.

Лише по одному з епізодів збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 млн грн, стверджує ДБР.

Фігуранти начебто намагалися надати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів.

За даними слідства, для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Контекст

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.

У листопаді 2023-го колишньому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» працівники ДБР повідомили про підозру у розкраданні в інтересах власника групи Костянтина Жеваго майже 560,5 млн грн.

Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).