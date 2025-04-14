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Трамп заявив, що війна в Україні «не його, а Байдена» і знову розкритикував Зеленського

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України – це війна його попередника Джо Байдена, а сам він не має жодного стосунку до неї. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial 14 квітня.

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Ключові факти

  • «Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя… Я не має ніякого стосунку до цієї війни, але старанно працюю, щоб зупинити смерть та руйнування», – написав він.
  • Трамп укотре повторив, що якби він переміг на президентських виборах 2020 року нібито «ця жахлива війна ніколи б не відбулася».
  • «Президент Зеленський та Джо Байден проробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому балагану розпочатися. Було так багато способів запобігти початку. Але це минуле. Тепер ми повинні зупинити це, і швидко».
  • Пізніше Трамп на зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле заявив, що війна в Україні стала результатом «некомпетентності» трьох людей, пише «Інтерфакс-Україна». «Мільйони загиблих через трьох людей», – заявив Трамп, говорячи про Володимира Путіна, Джозефа Байдена та Володимира Зеленського.
  • Окремо Трамп виділив відповідальність Байдена та Зеленського. «Якби Байден був компетентним, і якби Зеленський був компетентним, а я не знаю, чи він… Не можна було допускати війни. Байден міг це зупинити і Зеленський міг це зупинити, а Путін ніколи не повинен був цього починати», — вважає він.
  • Він зазначив, що «намагається зупинити вбивства» і має прогрес у цьому напрямі.
  • «Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це – це все, що я хочу зробити. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані у нас все добре. Я думаю, що дуже скоро ви матимете кілька дуже хороших пропозицій», — заявив Трамп.

Контекст

27 березня Володимир Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.

30 березня Дональд Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому президент США додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

2 квітня з’ясувалося, що американські сенатори розробили законопроєкт про введення 500%-вих мит для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.

4 квітня державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Росія протягом тижнів, а не місяців повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни в Україні. Він попередив, що Конгрес уже почав працювати над проєктом про посилення санкцій.

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