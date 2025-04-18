США вже за кілька днів відмовляться від спроб домогтися миру між РФ та Україною, якщо не буде прогресу – Рубіо

Сполучені Штати припинять свої зусилля про досягнення мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не буде явних ознак можливості укладення домовленості. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Reuters .

Деталі

Рубіо озвучив цю заяву ввечері 17 квітня в Парижі після переговорів із представниками Європейського Союзу та України.

Президент США Дональд Трамп все ще зацікавлений у досягненні угоди, проте має «багато інших пріоритетів» у світі й готовий «рухатися далі», якщо прогрес буде відсутній, заявив Рубіо.

Контекст

11 квітня Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Росія повинна активніше діяти для досягнення припинення вогню.

Трамп розчарований діями Володимира Путіна, вважаючи, що той свідомо гальмує переговори, пише Fox News. Білий дім, за даними каналу, розглядає введення суворих санкцій проти російського «тіньового флоту». Раніше Трамп зазначав, що може запровадити мита до 500% для країн, які купують російську нафту.

14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у розв’язанні війни. Того самого дня він додав, що конфлікт в Україні став наслідком «некомпетентності» трьох лідерів, додавши до цього списку президента РФ Володимира Путіна.

Низка високопосадовців адміністрації США, зокрема держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, рекомендують Трампу з обережністю ставитися до заяв РФ про готовність до миру, вказуючи на відсутність у Путіна щирого бажання припинити бойові дії.