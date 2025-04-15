Помощники Трампа подталкивают его к более жесткому подходу к России – WSJ

Несколько высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, советуют ему скептичнее относиться к стремлению РФ к миру с Украиной, утверждая, что президент России Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению боевых действий, пишет The Wall .

Ключевые факты

Группа рекомендовала проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным и занять более жесткую позицию по поводу требований Москвы относительно территориальных уступок со стороны Киева. Однако Трамп по-прежнему поддерживает спецпредставителя США Стива Уиткоффа, считающего, что Путин хочет заключить мир после двух встреч с ним в Москве, заявили чиновники.

Однако Россия отвергла призыв Трампа к прекращению огня и замедлила его действия по частичному прекращению боевых действий, пытаясь выиграть время, одновременно наращивая усилия на поле боя и стремясь к максимальным уступкам на переговорах.

По словам чиновников, во время обсуждений в Белом доме вопроса о том, следует ли США усилить санкции против России, чтобы заставить ее пойти на переговоры, Рубио и Келлог посоветовали Трампу быть более осторожным по поводу дипломатических намерений Путина.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента Дэниел Фрид сказал, что Госдепартамент и Министерство финансов готовят варианты ужесточения санкций против России.

Контекст

Трамп надеется остановить войну в Украине отчасти для того, чтобы устранить препятствие к сближению с Кремлем. Даже советники Трампа, выступающие за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель прекратить войну.

Трамп заявил во время президентской кампании, что он может заставить Путина и Зеленского прекратить войну в течение 24 часов после возвращения в Овальный кабинет. Позже Келлог продлил срок до первых 100 дней Трампа, приходящихся на 30 апреля.

Россия в течение недель, а не месяцев должна принять решение о том, готова ли она к завершению полномасштабной войны в Украине, сказал государственный секретарь США Марко Рубио 4 апреля в Брюсселе.

14 апреля в редкой критике российского лидера Трамп заявил, что Путин был главным виновником войны наряду с его предшественником Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.