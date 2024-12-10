США готовы вооружать новобранцев, если мобилизационный возраст в Украине будет снижен. Зеленский ответил

Белый дом заявил о готовности вооружить и научить новобранцев, если в Украине будет снижен возраст мобилизации, сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге 9 декабря. Президент Владимир Зеленский уже ответил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России.
Ключевые факты
- По словам Миллера, Белый дом обсуждал с правительством Украины ситуацию с безопасностью на Востоке страны.
- «В конце концов, решение о составе военных сил украинцы должны принять сами. Мы четко дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, мы и наши союзники будем готовы оснастить эти силы и научить вступать в бой», – сказал Миллер.
- Зеленский прокомментировал заявление Миллера, отметив, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.
- «Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», – написал президент.
- Он добавил, что целью помощи должно быть «сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах».
- «Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это верно. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить продолжительный мир», – добавил Зеленский.
Контекст
18 октября президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона отмечал, что у властей нет планов мобилизовать в Вооруженные силы с 18 лет. Он отметил, что у Украины нет никаких планов уменьшить возраст мобилизации. Разговоры в медиапространстве о снижении призывного возраста Зеленский назвал информационными вбросами и «большой проблемой».
Хотя, по его словам, партнеры Украины хотели, чтобы был снижен возраст мобилизации.
Позже советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на президента Владимира Зеленского в вопросе мобилизации военнообязанных с 18 лет.
Администрация президента США считает, что без увеличения количества военных Украина не сможет улучшить свою ситуацию на фронте даже при условии военной поддержки, написала 2 декабря Washington Post со ссылкой на представителей администрации. В Вашингтоне разочарованы тем, что украинские власти не соглашаются снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, отметило издание.
4 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять сложные решения по мобилизации граждан для отражения российской агрессии, эти меры необходимы.
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