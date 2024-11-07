«Приоритет для мобилизации». Большинство повесток рассылают людям, которые не платят налоги и не работают – Шмыгаль

За последние два месяца 98% повесток рассылали людям, которые не платят налоги и нигде не зарегистрированы как работающие, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), пишет «Интерфакс-Украина» . Только 2% повесток были разосланы работающим людям.

Ключевые факты

«По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются сознательно через реестр «Оберіг», посылаются людям, которые не платят ни одной гривни налогов и нигде не зарегистрированы как работающие люди. Фактически сегодня приоритет мобилизации предоставляется неработающим людям, безработным», – сказал Шмыгаль.

Глава правительства пояснил, что реестры позволяют отслеживать, платит ли человек налоги, независимо от того, наемный ли это работник, предприниматель или самозанятое лицо.

«Если человек налогов не платит, это значит, что человек не занят как минимум официально. Соответственно в реестрах это видно, «Оберіг» подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации», – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер заметил, что государству критически необходимо платить средства военным. «Количество мобилизованных объявляли 250 000 – это плюс к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года. Этим людям необходимо платить заработную плату и обеспечивать соответственно», – сказал он.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023-го Кабмин предоставлял статистику о около 528 000 забронированных сотрудников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеют более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024 года аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно закрыта из-за аудита забронированных. Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.

22 октября Кабмин разрешил проводить повторные проверки предприятий на критичность. Об этом свидетельствует постановление №1204. Критическое предприятие, не соответствующее критериям, потеряет этот статус.