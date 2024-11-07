«Приоритет для мобилизации». Большинство повесток рассылают людям, которые не платят налоги и не работают – Шмыгаль

За последние два месяца 98% повесток рассылали людям, которые не платят налоги и нигде не зарегистрированы как работающие, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), пишет «Интерфакс-Украина». Только 2% повесток были разосланы работающим людям.
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Ключевые факты
- «По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются сознательно через реестр «Оберіг», посылаются людям, которые не платят ни одной гривни налогов и нигде не зарегистрированы как работающие люди. Фактически сегодня приоритет мобилизации предоставляется неработающим людям, безработным», – сказал Шмыгаль.
- Глава правительства пояснил, что реестры позволяют отслеживать, платит ли человек налоги, независимо от того, наемный ли это работник, предприниматель или самозанятое лицо.
- «Если человек налогов не платит, это значит, что человек не занят как минимум официально. Соответственно в реестрах это видно, «Оберіг» подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации», – подчеркнул Шмыгаль.
- Премьер заметил, что государству критически необходимо платить средства военным. «Количество мобилизованных объявляли 250 000 – это плюс к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года. Этим людям необходимо платить заработную плату и обеспечивать соответственно», – сказал он.
Контекст
17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023-го Кабмин предоставлял статистику о около 528 000 забронированных сотрудников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеют более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.
Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024 года аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно закрыта из-за аудита забронированных. Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.
22 октября Кабмин разрешил проводить повторные проверки предприятий на критичность. Об этом свидетельствует постановление №1204. Критическое предприятие, не соответствующее критериям, потеряет этот статус.
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