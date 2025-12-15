Совет ЕС принял решение о расширении санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Ограничения введены в отношении пяти физических лиц и четырех компаний, которые имеют отношение к так называемому российскому «теневому» флоту, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС от 15 декабря.
- В санкционный список внесли бизнесменов, связанных с компаниями «Роснефть» и «Лукойл». В частности, это руководители и бенефициары азербайджанской 2Rivers Group (бывшая Coral Energy) Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб, а также пакистанский предприниматель Муртаза Лакхани и гражданин России Валерий Килдияров.
- Кроме того, ограничения применили к судоходным компаниям из ОАЭ, Вьетнама и России, которые владеют или управляют танкерами «теневого» флота. Речь идет о Nova Shipmanagement LLC-FZ (ранее Sterling Ship Management), Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading и «Севертрансбункер».
- Санкции предусматривают замораживание активов, запрет финансовых операций со стороны граждан и компаний ЕС, а также запрет на въезд и транзит по территории Евросоюза для физических лиц.
Контекст
Доходы от экспорта нефти и газа остаются ключевым источником наполнения бюджета РФ, обеспечивая около четверти его поступлений. Уменьшение этих доходов болезненно сказывается на экономике России, которая после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года резко нарастила расходы на оборону и безопасность.
Украина вместе с западными партнерами неоднократно подчеркивали, что стремятся заставить Россию – второго в мире экспортера нефти – свернуть войну путем ослабления ее экономического потенциала.
Минфин РФ изначально прогнозировал поступления от нефти и газа на уровне 10,94 трлн рублей в 2025 году, однако в октябре был вынужден пересмотреть оценку из-за падения мировых цен на нефть на фоне опасений относительно избыточного предложения.
В ноябре рублевая цена российской нефти для налоговых расчетов снизилась на 17,1% против октября – до 3605 рублей за баррель.
В то же время объемы российской нефти, находящиеся в морских хранилищах на танкерах, выросли до максимума за два с половиной года – 3,68 млн баррелей в сутки. Избыток сырья усиливает давление на мировые цены и усложняет для Москвы финансирование войны против Украины.
5 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и ЕС рассматривают вариант отказа от механизма ценового потолка и введения полного запрета на предоставление морских услуг для российской нефти.
