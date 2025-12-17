США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву у разі, якщо президент Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це 17 грудня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

За їхніми словами, розглядаються варіанти обмежень для суден так званого тіньового флоту Росії, які використовуються для перевезення нафти, а також для трейдерів, що забезпечують такі операції.

Деякі з них зазначають, що нові заходи можуть бути оголошені вже цього тижня. Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку тижня.

Водночас джерела наголошують, що остаточне рішення належить президенту Дональду Трампу. Відповідь від Міністерства фінансів США на запит за межами робочого часу отримати не вдалося.

Контекст

Доходи від експорту нафти та газу залишаються одним із головних джерел наповнення бюджету Росії, забезпечуючи приблизно чверть усіх надходжень. Їх скорочення серйозно б’є по економіці країни, яка після початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року різко збільшила видатки на оборону та безпеку.

Україна та її західні партнери неодноразово наголошували, що прагнуть змусити Росію – другого за обсягами світового експортера нафти – припинити війну, обмеживши її економічний потенціал.

Міністерство фінансів РФ спершу прогнозувало, що доходи від нафти та газу в 2025 році складуть 10,94 трлн рублів, проте в жовтні було змушене знизити прогноз через падіння світових цін на нафту на тлі побоювань щодо надлишкової пропозиції.

У листопаді рублева ціна російської нафти для податкових розрахунків опустилася на 17,1% проти жовтня – до 3605 рублів за барель.

Водночас обсяги російської нафти, що зберігаються у морських танкерах, досягли максимуму за останні два з половиною роки – 3,68 млн барелів на добу. Надлишок сировини посилює тиск на світові ціни та ускладнює фінансування Москвою війни проти України.

5 грудня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що країни G7 та ЄС розглядають можливість відмови від механізму цінової стелі та запровадження повної заборони на надання морських послуг для російської нафти.