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США могут изменить санкции против России в зависимости от переговоров – Бессент

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Соединенные Штаты готовы пересмотреть санкции против России – усилить или ослабить их – в зависимости от того, проявит ли Москва готовность к диалогу. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • По словам Бессента, возможность ослабления санкций может стать частью переговоров по урегулированию войны в Украине. «Это было бы очень положительным сигналом», – отметил он, отвечая на вопрос о гибкости санкционной политики в обоих направлениях.
  • Министр подчеркнул, что президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее положить конец войне России против Украины.

Контекст

Дональд Трамп сделал быстрое завершение войны в Украине одним из своих главных предвыборных обещаний, хотя деталей о его реализации он не раскрывал.

27 ноября 2024-го Трамп назначил 80-летнего отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины. Ранее Келлог разработал для Трампа план прекращения конфликта. 8 января он заявил, что намерен найти решение в течение первых 100 дней президентства Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любое соглашение требует надежных гарантий безопасности от США и Европы, чтобы сделать невозможным повторную агрессию России. По его словам, эти обязательства должны быть зафиксированы до начала переговоров с Путиным. Зеленский также предупредил, что заморозка конфликта ослабит позиции Украины в будущем, что выгодно только Кремлю.

22 января Трамп пригрозил России жесткими мерами – высокими налогами, санкциями и пошлинами на всю ее продукцию, импортируемую в США, если Путин не согласится на мир с Украиной.

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