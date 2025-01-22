Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами на весь экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам, если президент РФ Владимир Путин не заключит мирное соглашение с Украиной, об этом он написал в своей соцсети Truth Social 22 января. Он призвал Путина прекратить «бессмысленную войну».

Ключевые факты

«Если мы не заключим соглашение, и скоро, у меня не останется иного выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам», – написал он.

По его словам, пора «заключить соглашение» и нужно закончить войну.

«Мы можем сделать это легким или трудным путем, и легкий путь всегда лучше», – добавил он.

В то же время Трамп заявил, что «не хочет навредить России», а также, что «любит российский народ» и «имел очень хорошие отношения с президентом Путиным».

«С учетом всего сказанного я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину большую услугу. Успокойтесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну. Будет становиться только хуже», – написал президент США.

Контекст

9 января Трамп заявил о подготовке к встрече с Путиным. 15 января появилась информация, что Путин будет настаивать на радикальных уступках Украины: уменьшение военных связей с НАТО и превращение Украины в нейтральное государство с ограниченными вооруженными силами. Россия также предлагает ограничить использование поставленного Украиной оружия, запретив ее применение против российских войск или для освобождения оккупированных территорий.

Эти требования Кремля абсолютно неприемлемы для Украины. Президент Владимир Зеленский 15 января заявил, что членство в НАТО и ЕС, серьезные пакеты военной помощи и размещение иностранных войск в Украине являются ключевыми элементами гарантий безопасности для страны.

Ранее источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщали, что советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Для Украины ключом любого соглашения станут гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы удержать Кремль от повторного вторжения. 22 января в Давосе Зеленский отметил, что хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным.