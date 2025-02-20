США можуть як посилити, так і послабити санкції проти Росії залежно від переговорів – міністр фінансів Бессент

Сполучені Штати готові переглянути санкції проти Росії – посилити чи послабити їх – залежно від того, чи виявить Москва готовність до діалогу. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Bloomberg .

Деталі

За словами Бессента, можливість послаблення санкцій може стати частиною переговорів щодо врегулювання війни в Україні. «Це було б дуже позитивним сигналом», – зазначив він, відповідаючи на запитання про гнучкість санкційної політики в обох напрямах.

Міністр наголосив, що президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше покласти край війні Росії проти України.

Контекст

Дональд Трамп зробив швидке завершення війни в Україні однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок, хоча деталей про її реалізацію він не розкривав.

27 листопада 2024-го Трамп призначив 80-річного відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога спеціальним представником з питань України. Раніше Келлог розробив для Трампа план припинення конфлікту. 8 січня він заявив, що має намір знайти рішення протягом перших 100 днів президентства Трампа.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка угода потребує надійних гарантій безпеки від США та Європи, щоб унеможливити повторну агресію Росії. За його словами, ці зобов’язання мають бути зафіксовані до початку переговорів із Путіним. Зеленський також попередив, що замороження конфлікту послабить позиції України в майбутньому, що вигідно лише Кремлю.

22 січня Трамп пригрозив Росії жорсткими заходами – високими податками, санкціями та митами на всю її продукцію, що імпортується до США, якщо Путін не погодиться на мир із Україною.