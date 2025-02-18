Санкции, завершение войны и консультации с союзниками. Делегация США об итогах переговоров с РФ

Для завершения войны в Украине нужно всем сторонам пойти на уступки, сказал государственный секретарь США Марко Рубио. Он добавил, что во время сегодняшних переговоров стороны не обсуждали ослабление санкций против России. Cпецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф назвал переговоры с РФ «положительным и конструктивным разговором», по его словам, США «не могли даже представить лучшего результата».

Ключевые факты

По словам Рубио, санкции являются результатом войны и для того, чтобы завершить любой конфликт, стороны должны пойти на компромиссы.

Он добавил, что во время этой встречи не обсуждали ослабление санкций против России. Он напомнил, что Европейский Союз тоже вводил санкции против РФ, и потому, по словам госсекретаря США, должен «сесть за стол переговоров» и говорить о санкциях.

«Цель – довести конфликт до конца, справедливого конца, который будет допустим для всех сторон, – сказал он. – Само собой, включая Украину».

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «начал процесс, но очевидно, что еще много работы перед тем, как будет виден результат».

В то же время советник по нацбезопасности Майк Уолц напомнил, что Трамп проводил телефонные разговоры с обеими сторонами войны. «Мы поговорим с обеими сторонами… Таким образом, мы показываем важность разговора с нашими союзниками», – сказал он, добавив, что США ежедневно консультируются с союзниками и продолжат это делать.

По словам Волца, в ходе переговоров стороны не назначили дату возможных личных переговоров Трампа и Путина. «Два президента поговорили о встрече и ожидают ее», – сказал он.

Волц отметил, что страны Европы должны дать гарантии безопасности Украине и тратить гораздо больше, чем 2% ВВП, на свою собственную безопасность.

Cпецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф назвал переговоры с РФ «положительным и конструктивным разговором», по его словам, США «не могли даже представить лучшего результата».

Следующими шагами будут работа в специальных командах, чтобы дипломатия работала, а также деятельность специальных групп, которые призваны работать над завершением войны в Украине. «Это будут консультации с Украиной, другими партнерами, но в конце концов российская сторона будет незаменима в этом процессе», – сказал Рубио, добавив, что «Трамп предпочитает двигаться быстро и хочет выполнить обещание избирателям».

РФ и США будут обсуждать возобновление работы посольств, но пока США не озвучили детали. «Наша цель состоит в том, чтобы нормализовать наши возможности работать. Если наши дипломатические каналы не работают – будет сложно постоянно коммуницировать и сотрудничать», – добавил госсекретарь США. В то же время глава российского МИД Сергей Лавров уже заявил, что стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России, а также снять препятствия в работе дипломатических миссий двух стран.

Контекст

В Эр-Рияде состоялась официальная встреча российской и американской делегаций, она длилась 4,5 часа. Переговоры – результат телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. В Саудовской Аравии стороны обсудили войну в Украине и организацию личной встречи лидеров стран, но точной даты не назвали. Подробнее о ходе переговоров – читайте здесь.

Представитель Государственного департамента США Тамми Брюс заявила, что стороны согласились: создать механизм консультации для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях, а также назначить соответствующие команды, чтобы начать работать над скорейшим прекращением войны в Украине, которое будет «стабильным и приемлемым для всех сторон». Также они договорились заложить основу для дальнейшего сотрудничества по «взаимному геополитическому интересу», а также «исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые возникнут в результате успешного завершения войны в Украине».