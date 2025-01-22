США в составе миротворческих сил и гарантии безопасности до переговоров. Главное из интервью Зеленского Bloomberg из Давоса

Любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать войска США, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg News 22 января. Он добавил, что для Украины условием любого мирного соглашения станут гарантии безопасности от США и Европы.

Ключевые факты

Зеленский заявил, что у европейских союзников нет достаточно солдат, чтобы реально сдерживать президента Владимира Путина, и любое другое решение может привести к расколу внутри альянса НАТО.

Президент пытается заручиться поддержкой своего важнейшего союзника, поскольку дипломатические усилия по прекращению боевых действий в его стране набирают обороты.

«Этого не может быть без Соединенных Штатов, – заявил Зеленский агентству Bloomberg в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Даже если некоторые европейские друзья полагают, что это может быть, нет, этого быть не может. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов».

Зеленский полон решимости сделать так, чтобы голос Киева был услышан, когда крупные государства начнут обсуждать его будущее, президент также вспомнил соглашения во время минских переговоров в 2015 году.

«Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».

Для Украины ключом любого соглашения станут гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы удержать Кремль от повторного вторжения. Зеленский отметил, что хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным.

«Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу понимать до переговоров, – сказал он. – Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути».

«Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина, – заявил Зеленский. – Путин для него никто».

В интервью президент прокомментировал призывы чиновников из США и других западных союзников снизить мобилизационный возраст. Он подчеркнул, что Украине больше нужны пушки и ракеты, чем солдаты. «Зачем мобилизовать еще более молодых людей, – сказал он, – чтобы стало еще больше людей без оружия?».

Зеленский также хотел бы убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь покончить с войной, хотя он и выразил разочарование тем, что ему не удалось чаще общаться с главой КНР Си Цзиньпином.

«Он может подтолкнуть Путина к миру, я уверен, – сказал он. – Президент Трамп самый сильный, и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика, Путина, очень зависит от Китая».

Контекст

20 января начался ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Помимо церемонии открытия с концертом и награждением Crystal Awards среди событий состоялась дискуссия вокруг инаугурации Дональда Трампа и его первых шагов в качестве президента США. Среди участников панели – международный редактор The Economist Патрик Фоулис, президент глобального аналитического центра ORF Самир Саран, главный редактор The National Мина Аль-Орайби и главред Time Сэм Джейкобс. Подробнее об этом – читайте здесь.

Во время выступления на ВЭФ 21 января Зеленский заявил, что Европа должна состояться как глобальный игрок, и ей необходимо объединиться, поскольку Россия может выставить 1,3–1,5 млн солдат, Украина же имеет 800-тысячную армию. О чем еще говорилось в его выступлении – читайте здесь.

Заседание Всемирного экономического форума в 2025 году продлится до 24 января.