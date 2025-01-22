США в составе миротворческих сил и гарантии безопасности до переговоров. Главное из интервью Зеленского Bloomberg из Давоса

Любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать войска США, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg News 22 января. Он добавил, что для Украины условием любого мирного соглашения станут гарантии безопасности от США и Европы.
Ключевые факты
- Зеленский заявил, что у европейских союзников нет достаточно солдат, чтобы реально сдерживать президента Владимира Путина, и любое другое решение может привести к расколу внутри альянса НАТО.
- Президент пытается заручиться поддержкой своего важнейшего союзника, поскольку дипломатические усилия по прекращению боевых действий в его стране набирают обороты.
- «Этого не может быть без Соединенных Штатов, – заявил Зеленский агентству Bloomberg в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Даже если некоторые европейские друзья полагают, что это может быть, нет, этого быть не может. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов».
- Зеленский полон решимости сделать так, чтобы голос Киева был услышан, когда крупные государства начнут обсуждать его будущее, президент также вспомнил соглашения во время минских переговоров в 2015 году.
- «Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».
- Для Украины ключом любого соглашения станут гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы удержать Кремль от повторного вторжения. Зеленский отметил, что хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным.
- «Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу понимать до переговоров, – сказал он. – Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути».
- «Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина, – заявил Зеленский. – Путин для него никто».
- В интервью президент прокомментировал призывы чиновников из США и других западных союзников снизить мобилизационный возраст. Он подчеркнул, что Украине больше нужны пушки и ракеты, чем солдаты. «Зачем мобилизовать еще более молодых людей, – сказал он, – чтобы стало еще больше людей без оружия?».
- Зеленский также хотел бы убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь покончить с войной, хотя он и выразил разочарование тем, что ему не удалось чаще общаться с главой КНР Си Цзиньпином.
- «Он может подтолкнуть Путина к миру, я уверен, – сказал он. – Президент Трамп самый сильный, и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика, Путина, очень зависит от Китая».
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Контекст
20 января начался ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Помимо церемонии открытия с концертом и награждением Crystal Awards среди событий состоялась дискуссия вокруг инаугурации Дональда Трампа и его первых шагов в качестве президента США. Среди участников панели – международный редактор The Economist Патрик Фоулис, президент глобального аналитического центра ORF Самир Саран, главный редактор The National Мина Аль-Орайби и главред Time Сэм Джейкобс. Подробнее об этом – читайте здесь.
Во время выступления на ВЭФ 21 января Зеленский заявил, что Европа должна состояться как глобальный игрок, и ей необходимо объединиться, поскольку Россия может выставить 1,3–1,5 млн солдат, Украина же имеет 800-тысячную армию. О чем еще говорилось в его выступлении – читайте здесь.
Заседание Всемирного экономического форума в 2025 году продлится до 24 января.
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