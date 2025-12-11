Администрация Дональда Трампа передала европейским партнерам серию документов, в которых изложено видение послевоенного восстановления Украины и поэтапного возвращения России в мировую экономику. Эти предложения вызвали острые дискуссии между США и Европой, пишет WSJ со ссылкой на источники.

Детали

Документы администрации Трампа, которые прилагаются к проектам мирных договоренностей, предусматривают использование около $200 млрд замороженных российских активов, говорят собеседники издания.

США предлагают инвестировать их в восстановление Украины – в частности в создание большого дата-центра, который будет питаться от Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские войска.

Параллельно Вашингтон предлагает «дорожную карту» возвращения России в глобальную экономику, в которой американские компании участвуют в добыче редкоземельных металлов, арктической нефтяной разработке и восстановлении поставок российской энергии в Европу и другие регионы.

Европейские правительства встретили такие планы с резкой критикой. Часть чиновников назвала американские идеи «экономической Ялтой» , отметив, что предложения противоречат европейской стратегии изоляции России и отказу от российских энергоносителей.

, отметив, что предложения противоречат европейской стратегии изоляции России и отказу от российских энергоносителей. В ЕС настаивают, что те же активы следует использовать для предоставления Украине кредита на закупку вооружения и поддержку работы правительства, страдающего от дефицита финансов.

В Вашингтоне утверждают, что европейский подход быстро исчерпает доступные ресурсы. Вместо этого США предлагают привлечь крупных инвесторов Уолл-стрит, чтобы приумножить активы до потенциальных $800 млрд.

Американская концепция базируется на модели «бизнес ради мира», где экономическое сотрудничество и энергетическая интеграция считаются основой будущей стабильности. Накануне президент Владимир Зеленский уже провел «продуктивные» переговоры с CEO BlackRock Ларри Финком о возможных инвестиционных проектах, отметило издание.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что относится к американским предложениям скептически. ЕС тем временем движется в противоположном направлении: на этой неделе страны блока согласовали полный отказ от российского трубопроводного газа в течение двух лет.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Конфликт между США и ЕС возник на фоне различных видений будущей архитектуры безопасности и энергетики. За два года после полномасштабного вторжения Европа почти полностью отказалась от российского газа, пытаясь ослабить военные возможности Кремля. Вашингтон во второй каденции Трампа вместо этого делает ставку на экономические стимулы и восстановление торговли с РФ, не ожидая от Москвы демократических изменений.

Параллельно продолжается интенсивная дипломатия: европейские лидеры готовятся к серии встреч в Париже и Берлине, тогда как США пытаются закрепить собственную модель послевоенного урегулирования, которая может существенно переформатировать роль России и Украины в мировой экономике.

10 декабря Украина предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США. Киев прислал ответ после нескольких дней консультаций с европейскими партнерами – прежде всего Великобританией, Францией и Германией.