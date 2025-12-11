Администрация Дональда Трампа передала европейским партнерам серию документов, в которых изложено видение послевоенного восстановления Украины и поэтапного возвращения России в мировую экономику. Эти предложения вызвали острые дискуссии между США и Европой, пишет WSJ со ссылкой на источники.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Документы администрации Трампа, которые прилагаются к проектам мирных договоренностей, предусматривают использование около $200 млрд замороженных российских активов, говорят собеседники издания.
- США предлагают инвестировать их в восстановление Украины – в частности в создание большого дата-центра, который будет питаться от Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские войска.
- Параллельно Вашингтон предлагает «дорожную карту» возвращения России в глобальную экономику, в которой американские компании участвуют в добыче редкоземельных металлов, арктической нефтяной разработке и восстановлении поставок российской энергии в Европу и другие регионы.
- Европейские правительства встретили такие планы с резкой критикой. Часть чиновников назвала американские идеи «экономической Ялтой», отметив, что предложения противоречат европейской стратегии изоляции России и отказу от российских энергоносителей.
- В ЕС настаивают, что те же активы следует использовать для предоставления Украине кредита на закупку вооружения и поддержку работы правительства, страдающего от дефицита финансов.
- В Вашингтоне утверждают, что европейский подход быстро исчерпает доступные ресурсы. Вместо этого США предлагают привлечь крупных инвесторов Уолл-стрит, чтобы приумножить активы до потенциальных $800 млрд.
- Американская концепция базируется на модели «бизнес ради мира», где экономическое сотрудничество и энергетическая интеграция считаются основой будущей стабильности. Накануне президент Владимир Зеленский уже провел «продуктивные» переговоры с CEO BlackRock Ларри Финком о возможных инвестиционных проектах, отметило издание.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что относится к американским предложениям скептически. ЕС тем временем движется в противоположном направлении: на этой неделе страны блока согласовали полный отказ от российского трубопроводного газа в течение двух лет.
Контекст
Конфликт между США и ЕС возник на фоне различных видений будущей архитектуры безопасности и энергетики. За два года после полномасштабного вторжения Европа почти полностью отказалась от российского газа, пытаясь ослабить военные возможности Кремля. Вашингтон во второй каденции Трампа вместо этого делает ставку на экономические стимулы и восстановление торговли с РФ, не ожидая от Москвы демократических изменений.
Параллельно продолжается интенсивная дипломатия: европейские лидеры готовятся к серии встреч в Париже и Берлине, тогда как США пытаются закрепить собственную модель послевоенного урегулирования, которая может существенно переформатировать роль России и Украины в мировой экономике.
10 декабря Украина предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США. Киев прислал ответ после нескольких дней консультаций с европейскими партнерами – прежде всего Великобританией, Францией и Германией.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.