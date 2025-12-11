Детали

По данным чиновников, глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров направил украинский ответ Джареду Кушнеру – главному переговорщику и зятю президента США Дональда Трампа.

Киев направил ответ США после нескольких дней консультаций с европейскими партнерами – прежде всего Великобританией, Францией и Германией.

По словам чиновника, в документе Украина предложила новые подходы к решению сложных вопросов, в частности относительно территорий и ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.

Высокопоставленные военные чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу 11 декабря, чтобы продолжить обсуждение конкретных частей американского мирного плана, пишет издание.

Контекст

9 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что 10 декабря Киев, вероятно, передаст Соединенным Штатам обновленный мирный план. Киев, по его словам, очень активно работал над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Он сказал, что украинские и европейские составляющие уже более проработаны.

Информация о новом американском мирном плане о прекращении войны РФ против Украины появилась в нескольких медиа США 19 ноября. В этих материалах утверждалось, что документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, сокращение украинской армии вдвое, ограничение вооружений и введение русского языка как второго государственного.

21 ноября медиа опубликовали текст этого плана из 28 пунктов – в нем говорилось о постоянном отказе Украины от своих территорий и амнистии для России.

23 ноября Великобритания, Германия и Франция подготовили собственные контрпредложения к американскому проекту, чтобы сделать его более приемлемым для Украины.

В тот же день в Женеве состоялись переговоры представителей Украины и США, после которых стало известно о «обновленной» версии документа. По данным Financial Times, после женевских переговоров команда Трампа внесла изменения в первоначальный план, сократив его с 28 до 19 пунктов.