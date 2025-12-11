Адміністрація Дональда Трампа передала європейським партнерам серію документів, у яких викладено бачення повоєнного відновлення України та поетапного повернення Росії до світової економіки. Ці пропозиції спричинили гострі дискусії між США та Європою, пише WSJ з посиланням на джерела.

Деталі

Документи адміністрації Трампа, які додаються до проєктів мирних домовленостей, передбачають використання близько $200 млрд заморожених російських активів, кажуть співрозмовники видання.

США пропонують інвестувати їх у відбудову України – зокрема у створення великого дата-центру, що живитиметься від Запорізької АЕС, яку наразі контролюють російські війська.

Паралельно Вашингтон пропонує «дорожню карту» повернення Росії в глобальну економіку, у якій американські компанії беруть участь у видобутку рідкоземельних металів, арктичній нафтовій розробці та відновленні поставок російської енергії до Європи та інших регіонів.

Європейські уряди зустріли такі плани з різкою критикою. Частина чиновників назвала американські ідеї «економічною Ялтою» , зазначивши, що пропозиції суперечать європейській стратегії ізоляції Росії та відмові від російських енергоносіїв.

, зазначивши, що пропозиції суперечать європейській стратегії ізоляції Росії та відмові від російських енергоносіїв. В ЄС наполягають, що ті ж активи слід використати для надання Україні кредиту на закупівлю озброєння та підтримку роботи уряду, який страждає від дефіциту фінансів.

У Вашингтоні стверджують, що європейський підхід швидко вичерпає доступні ресурси. Натомість США пропонують залучити великих інвесторів Волл-стріт, щоб примножити активи до потенційних $800 млрд.

Американська концепція базується на моделі «бізнес заради миру», де економічна співпраця та енергетична інтеграція вважаються основою майбутньої стабільності. Напередодні президент Володимир Зеленський вже провів «продуктивні» переговори з CEO BlackRock Ларрі Фінком щодо можливих інвестиційних проєктів, зазначило видання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ставиться до американських пропозицій скептично. ЄС тим часом рухається у протилежному напрямку: цього тижня країни блоку погодили повну відмову від російського трубопровідного газу протягом двох років.

Контекст

Конфлікт між США та ЄС виник на тлі різних бачень майбутньої архітектури безпеки та енергетики. За два роки після повномасштабного вторгнення Європа майже повністю відмовилася від російського газу, намагаючись послабити військові можливості Кремля. Вашингтон у другій каденції Трампа натомість робить ставку на економічні стимули та відновлення торгівлі з РФ, не очікуючи від Москви демократичних змін.

Паралельно триває інтенсивна дипломатія: європейські лідери готуються до серії зустрічей у Парижі та Берліні, тоді як США намагаються закріпити власну модель повоєнного врегулювання, яка може істотно переформатувати роль Росії та України у світовій економіці.

10 грудня Україна надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США. Київ надіслав відповідь після кількох днів консультацій із європейськими партнерами – насамперед Великою Британією, Францією та Німеччиною.