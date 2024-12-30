США выделили Украине $3,4 млрд прямой бюджетной поддержки

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Эти $3,4 млрд являются окончательным траншем средств, предусмотренных двухпартийным Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году.

Бюджетная поддержка является результатом проведения реформ, направленных на усиление правоохранительных органов, улучшение прозрачности и эффективности правительственных учреждений и укрепление антикоррупционных норм и процедур, говорится в сообщении.

Финансирование является частью инициативы G7 по ускорению доходов на сумму $50 млрд для Украины, профинансированной за счет поступлений от замороженных активов России.

Вместе с другими мерами США это решение посылает четкое послание России, что она несет все большие расходы на свою незаконную войну – не американские налогоплательщики или союзники, заявила Еллен.

Контекст

С 2022 по 2024 год США предоставили Украине более $30 млрд прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогли украинскому правительству обеспечить заработную плату работникам государственных учреждений, предоставляющих основные услуги населению, поддержать стабильность функционирования государства и финансовую стабильность в условиях полномасштабной войны, сообщило Министерство финансов Украины.

В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Основная часть этих резервов хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Согласно соглашению, Европейский Союз и США предоставят по $20 млрд, а остальная сумма, $10 млрд, будет распределена между Великобританией, Японией и Канадой.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, который вносит изменения в Бюджетный кодекс, в частности вводит понятие «условные долговые обязательства». Это позволит Украине не возвращать $50 млрд от G7, если не будут получены репарации от России.