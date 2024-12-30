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США виділили Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Сполучені Штати надали Україні $3,4 млрд додаткової прямої бюджетної підтримки, йдеться у заяві міністерки фінансів США Дженет Єллен, опублікованій на сайті Мінфіну 30 грудня.

Деталі 

  • Ці $3,4 млрд є остаточним траншем коштів, передбачених двопартійним Законом про додаткові асигнування на безпеку України 2024 року.
  • Бюджетна підтримка є результатом проведення реформ, спрямованих на посилення правоохоронних органів, покращення прозорості та ефективності урядових установ і зміцнення антикорупційних норм і процедур, йдеться в повідомленні.
  • Фінансування є частиною ініціативи G7 щодо прискорення доходів на суму $50 млрд для України, профінансованої за рахунок надходжень від заморожених активів Росії.
  • Разом з іншими заходами США це рішення надсилає чітке послання Росії, що вона несе все більші витрати на свою незаконну війну – не американські платники податків чи союзники, заявила Єллен.

Контекст 

З 2022 по 2024 рік США надали Україні понад $30 млрд прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомогли українському уряду забезпечити заробітну плату працівникам державних установ, що надають основні послуги населенню, підтримати стабільність функціонування держави та фінансову стабільність в умовах повномасштабної війни, повідомило Міністерство фінансів України.

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з угодою, Європейський Союз і США нададуть по $20 млрд, а решта суми, $10 млрд, буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, що вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Це дозволить Україні не повертати $50 млрд від G7, якщо не буде отримано репарацій від Росії.

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