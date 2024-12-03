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Украина не будет возвращать кредит G7 на $50 млрд без репараций РФ. Верховная Рада изменила Бюджетный кодекс

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №12232, который вносит изменения в Бюджетный кодекс, в частности, вводит понятие «условные долговые обязательства», сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Благодаря этой правке Украина сможет не возвращать $50 млрд G7, если не получит репараций от России.

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Подробности

  • Благодаря этим изменениям $50 млрд финансовой помощи от ЕС и G7 не причисляются к государственному долгу Украины. Они должны быть возвращены только в случае получения репараций от России, объяснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
  • Принятие законопроекта позволит Министерству финансов в ближайшее время подписать соглашения о получении части пакета пособия на сумму $50 млрд. До этого момента министр финансов Сергей Марченко не мог подписать соглашение о получении этой помощи.

Контекст

В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Основная часть этих резервов хранится в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

26 ноября стало известно, что ЕС направит €1 млрд от замороженных активов России на развитие украинской оборонной промышленности.

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