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США обсуждают с Германией возобновление поставок российской нефти – расследование

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

США обсуждают с Германией возобновление поставок российской нефти – расследование /Getty Images

Getty Images

Власти США, Германии и России ведут переговоры о возобновлении поставок нефти в ФРГ через трубопровод «Дружба». Об этом говорится в совместном расследовании Correctiv и «Важные истории», опубликованном 13 марта.

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Подробности

  • Американские компании планируют выкупить 54,17% акций немецкой «дочки» «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте (Бранденбург) и доли «Роснефти» в заводах MiRo (24%) в Карлсруэ и Bayernoil (28,57%) в Вогбурге.
  • Отмечается, что в переговорах участвуют офис канцлера Олафа Шольца и Минфин Германии, но МИД ФРГ исключили из-за позиции Анналены Бербок против импорта российских ресурсов. Correctiv пишет, что германские чиновники играют минимальную роль, а главную инициативу проявляют США.
  • Ключевым условием соглашения может стать согласие Владимира Путина на временное прекращение огня в войне с Украиной, предложенное США. Однако 13 марта Кремль заявил, что стремится к долгосрочному урегулированию, а не кратковременному перемирию.
  • Correctiv добавляет, что США хотят вернуть Германию к закупкам российского газа.

Контекст

В сентябре 2022 года правительство Германии временно взяло под контроль немецкое подразделение «Роснефти» и ее доли в трех НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург).

Rosneft Deutschland планирует продать эти активы до сентября 2025 года, когда истекает срок временного управления.

Ранее сообщалось, что доли «Роснефти» в НПЗ могут приобрести компании из Катара и Казахстана.

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