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США обговорюють із Німеччиною відновлення постачання російської нафти – розслідування

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

США обговорюють із Німеччиною відновлення постачання російської нафти – розслідування /Getty Images

Getty Images

Влади США, Німеччини та Росії ведуть переговори про відновлення постачання нафти до ФРН через трубопровід «Дружба». Про це йдеться у спільному розслідуванні Correctiv і «Важные истории», опублікованому 13 березня.

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Деталі 

  • Американські компанії планують викупити 54,17% акцій німецької «дочки» «Роснефти» у нафтопереробному заводі PCK у Шведті (Бранденбург) та частки «Роснефти» у заводах MiRo (24%) у Карлсруе та Bayernoil (28,57%) у Вогбурзі, пише видання. 
  • Зазначається, що у перемовинах беруть участь офіс канцлера Олафа Шольца та Мінфін Німеччини, але МЗС ФРН виключили через позицію Анналени Бербок проти імпорту російських ресурсів. Correctiv пише, що німецькі чиновники відіграють мінімальну роль, а головну ініціативу проявляють США.
  • Ключовою умовою угоди може стати згода Володимира Путіна на тимчасове припинення вогню у війні з Україною, запропоноване США. Проте 13 березня Кремль заявив, що прагне довгострокового врегулювання, а не короткотривалого перемир’я.
  • Correctiv додає, що США хочуть повернути Німеччину до закупівель російського газу.

Контекст 

У вересні 2022 року уряд Німеччини тимчасово взяв під контроль німецький підрозділ «Роснефти» та її частки в трьох НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруе) і Bayernoil (Вогбург). 

Rosneft Deutschland планує продати ці активи до вересня 2025 року, коли спливає термін тимчасового управління. 

Раніше повідомлялося, що частки «Роснефти» в НПЗ можуть придбати компанії з Катару та Казахстану.

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