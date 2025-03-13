США обговорюють із Німеччиною відновлення постачання російської нафти – розслідування

Влади США, Німеччини та Росії ведуть переговори про відновлення постачання нафти до ФРН через трубопровід «Дружба». Про це йдеться у спільному розслідуванні Correctiv і «Важные истории» , опублікованому 13 березня.

Деталі

Американські компанії планують викупити 54,17% акцій німецької «дочки» «Роснефти» у нафтопереробному заводі PCK у Шведті (Бранденбург) та частки «Роснефти» у заводах MiRo (24%) у Карлсруе та Bayernoil (28,57%) у Вогбурзі, пише видання.

Зазначається, що у перемовинах беруть участь офіс канцлера Олафа Шольца та Мінфін Німеччини, але МЗС ФРН виключили через позицію Анналени Бербок проти імпорту російських ресурсів. Correctiv пише, що німецькі чиновники відіграють мінімальну роль, а головну ініціативу проявляють США.

Ключовою умовою угоди може стати згода Володимира Путіна на тимчасове припинення вогню у війні з Україною, запропоноване США. Проте 13 березня Кремль заявив, що прагне довгострокового врегулювання, а не короткотривалого перемир’я.

Correctiv додає, що США хочуть повернути Німеччину до закупівель російського газу.

Контекст

У вересні 2022 року уряд Німеччини тимчасово взяв під контроль німецький підрозділ «Роснефти» та її частки в трьох НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруе) і Bayernoil (Вогбург).

Rosneft Deutschland планує продати ці активи до вересня 2025 року, коли спливає термін тимчасового управління.

Раніше повідомлялося, що частки «Роснефти» в НПЗ можуть придбати компанії з Катару та Казахстану.