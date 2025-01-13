Транзит российской нефти по Украине в прошлом году сократился до 11,4 млн т, посчитала ExPro. Это минимум с 2014 года

В 2024 году Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн т российской нефти, свидетельствуют расчеты ExPro 13 января. По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 16%. Это самое низкое значение как минимум с 2014 года и, вероятно, за всю историю независимости Украины.

Ключевые факты

В прошлом году больше всего российской нефти было поставлено в Венгрию – более 4,7 млн ​​т, что практически соответствует объемам поставок в 2023 году. Кроме того, в Словакию было транспортировано 3,9 млн т нефти (-15%) и в Чехию – 2,7 млн ​​т (-35%).

По оценкам ExPro, Украина получила около 10 млрд грн или $250 млн за транзит российской нефти в 2024-м. Для сравнения: в 2023 году Украина получила почти 9,4 млрд грн или более $255 млн за транзит российской нефти.

Инфографика: ExPro

Среднесуточный объем транзита в первую неделю января составил около 34 900 т, на 14% больше, чем в декабре.

Контекст

В отличие от транзита российского газа через Украину, завершившегося 1 января 2025 года, транзит нефти из России продолжается.

Украина прокачивает российскую нефть по десятилетнему контракту от 2019 года между украинской «Укртранснефтью» и российской «Транснефтью». Украина за 10 лет должна получить $1,5 млрд доходов за транзит – в среднем $150 млн в год. Россия, по данным Bloomberg, зарабатывает на поставках нефти через Украину около $6 млрд в год.

ЕС в 2022 году ввел эмбарго на 90% российской нефти. Исключение – транзит по Украине для Венгрии, Словакии и Чехии. Из-за своего географического положения (не имеют выхода к морю) эти страны страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернатив, заявлял тогда Совет ЕС.

После введения Украиной санкций против «Лукойла» в 2024 году новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября стала венгерская MOL, которая покупает российскую нефть на белорусско-украинской границе.

10 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. По его словам, нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти, в частности в Венгрию, Словакию и Чехию, и выдвижение соответствующих финансовых условий после международного арбитража.